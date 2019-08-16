У Дніпрі на місяць звузять проспект Слобожанський: назвали причину

У Дніпрі на місяць звузять проїжджу частину по проспекту Слобожанському.

Це пов'язано з проведенням реконструкції електричних мереж. Дороги звузять на ділянках проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської, сказано в проекті розпорядження міського голови.

Перекриття проспекту Горсовет

Так, час проведення робіт заплановано з 2 вересня по 2 жовтня.

Звуження відбудеться на проспекті Слобожанському в районі будинку №115 Б, а також на вулиці Байкальській №13.

На місці проведення робіт встановлять попереджувальні знаки і огорожі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на два місяці планують звузити проїжджу і тротуарну частини на проспекті Дмитра Яворницького.

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