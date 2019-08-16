Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі на місяць звузять проспект Слобожанський: назвали причину

514 Читати матеріал російською

У Дніпрі на місяць звузять проїжджу частину по проспекту Слобожанському.

Це пов'язано з проведенням реконструкції електричних мереж. Дороги звузять на ділянках проспекту Слобожанського і вулиці Байкальської, сказано в проекті розпорядження міського голови.

Новини
У Дніпрі на 4 місяці звузять вулицю Феодосіївську: названа причина

Перекриття проспекту

Перекриття проспекту

Горсовет

Так, час проведення робіт заплановано з 2 вересня по 2 жовтня.

Звуження відбудеться на проспекті Слобожанському в районі будинку №115 Б, а також на вулиці Байкальській №13.

Новини
У Дніпрі перекриють частину вулиці Малиновського: названі причина і дата

На місці проведення робіт встановлять попереджувальні знаки і огорожі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на два місяці планують звузити проїжджу і тротуарну частини на проспекті Дмитра Яворницького.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Дніпро
Тег
дороги
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...