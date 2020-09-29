У Дніпрі на кількох вулицях термінове відключення води: адреси

Софія Ковнір Життя міста 11:04, 29.09.2020

У вівторок, 29 вересня, на кількох вулицях Дніпра відключили водопостачання.

Це пов'язано з проведенням аварійних робіт, передає "Дніпро оперативний".

Води не буде за наступними адресами:

  • просп. Калнишевського, 44,48,54,58,60,68;

  • вул. Петрова, 29,33;

  • ж/м Тополя-3 б.31б;

  • вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона;

  • просп. Поля, 42;

  • вул. Голубина;

  • пров. Голубиний.

Відзначимо, що водопостачання буде відновлено протягом дня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 708 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 163 дніпрян.

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