У Дніпрі на кількох вулицях термінове відключення води: адреси

У вівторок, 29 вересня, на кількох вулицях Дніпра відключили водопостачання.

Це пов'язано з проведенням аварійних робіт, передає "Дніпро оперативний".

Води не буде за наступними адресами:

просп. Калнишевського, 44,48,54,58,60,68;

вул. Петрова, 29,33;

ж/м Тополя-3 б.31б;

вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона;

просп. Поля, 42;

вул. Голубина;

пров. Голубиний.

Відзначимо, що водопостачання буде відновлено протягом дня.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 708 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 163 дніпрян.