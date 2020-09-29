У Дніпрі на кількох вулицях термінове відключення води: адреси
У вівторок, 29 вересня, на кількох вулицях Дніпра відключили водопостачання.
Це пов'язано з проведенням аварійних робіт, передає "Дніпро оперативний".
Води не буде за наступними адресами:
просп. Калнишевського, 44,48,54,58,60,68;
вул. Петрова, 29,33;
ж/м Тополя-3 б.31б;
вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона;
просп. Поля, 42;
вул. Голубина;
пров. Голубиний.
Відзначимо, що водопостачання буде відновлено протягом дня.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що за станом на ранок вівторка, 29 вересня, в Дніпрі коронавірусом заразилися 3 708 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 163 дніпрян.