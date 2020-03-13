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13 березня • оновлено в 11:53
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Карина Бондаренко

У Дніпрі на два дні перекриють центральну вулицю

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У центрі Дніпра з 13 по 15 березня перекриють вулицю Писаржевського.

Перекриття заплановано в зв'язку з ремонтними роботами теплових мереж комунального підприємства "Теплоенерго". Про це стало відомо з розпорядження міської ради.

Згідно з документом, дорогу перекриють в районі будинку №18. Місце, де будуть проходити роботи, закриють парканом і встановлять відповідні дорожні знаки.

Перекриття вулиць

Перекриття вулиць

112 Україна

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі автомобіль Kia збив 25-річну дівчину на пішохідному переході.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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