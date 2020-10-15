У Дніпрі на Алеї Пам'яті загиблим бійцям присвятили ще одну стелу. Фото

У середу, 14 жовтня, в Дніпрі на Алеї Пам'яті відкрили ще одну стелу з іменами загиблих бійців.

На ній зображені імена і портрети 30 українських військових, які віддали своє життя в боротьбі за Україну. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На відкритті були присутні близькі і побратими загиблих, представники влади та громадськості. До кінця церемонії монумент був усипаний живими квітами від вдячних дніпрян.

У Дніпрі на Алеї Пам'яті відкрили ще одну стелу. інформатор

На ній зображені імена і портрети 30 українських військових. інформатор

На відкритті були присутні близькі і побратими загиблих. інформатор

Монумент був усипаний живими квітами від вдячних дніпрян. інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловіки зірвали прапор України з будівлі суду.