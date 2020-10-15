У Дніпрі на Алеї Пам'яті загиблим бійцям присвятили ще одну стелу. Фото

Аліна Рашевська Життя міста 10:11, 15.10.2020

У середу, 14 жовтня, в Дніпрі на Алеї Пам'яті відкрили ще одну стелу з іменами загиблих бійців.

На ній зображені імена і портрети 30 українських військових, які віддали своє життя в боротьбі за Україну. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

На відкритті були присутні близькі і побратими загиблих, представники влади та громадськості. До кінця церемонії монумент був усипаний живими квітами від вдячних дніпрян.

У Дніпрі на Алеї Пам'яті відкрили ще одну стелу.
інформатор
На ній зображені імена і портрети 30 українських військових.
інформатор
На відкритті були присутні близькі і побратими загиблих.
інформатор
Монумент був усипаний живими квітами від вдячних дніпрян.
інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловіки зірвали прапор України з будівлі суду.

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Дніпро Життя міста

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