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У Дніпрі на 4 місяці звузять вулицю Феодосіївську: названа причина

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У Дніпрі з 1 вересня по 31 грудня планують звузити проїжджу частину на вулиці Феодосіївській.

Перекриття пов'язане з установкою мереж водопостачання, сказано в проекті розпорядження міського голови.

Як стало відомо, планують дати дозвіл Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ на тимчасове звуження проїзної частини вулиці Феодосіївській в районі будинку №2.

Звуження вулиці

Звуження вулиці

Журнал Житомира

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На цьому місці проведуть роботи з перебудови мереж водопостачання.

Відзначимо, що по цій вулиці встановлять спеціальні огорожі та знаки.

Контролювати хід проведення робіт буде заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

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Проект розпорядження міського голови

Проект розпорядження міського голови

Проект розпорядження міського голови

Проект розпорядження міського голови

Мапа

Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі планують звузити проїжджу частину по вулиці Маршала Малиновського на чотири місяці.

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Україна Дніпро
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