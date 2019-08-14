У Дніпрі на 4 місяці звузять вулицю Феодосіївську: названа причина

У Дніпрі з 1 вересня по 31 грудня планують звузити проїжджу частину на вулиці Феодосіївській.

Перекриття пов'язане з установкою мереж водопостачання, сказано в проекті розпорядження міського голови.

Як стало відомо, планують дати дозвіл Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ на тимчасове звуження проїзної частини вулиці Феодосіївській в районі будинку №2.

Звуження вулиці Журнал Житомира

На цьому місці проведуть роботи з перебудови мереж водопостачання.

Відзначимо, що по цій вулиці встановлять спеціальні огорожі та знаки.

Контролювати хід проведення робіт буде заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Проект розпорядження міського голови

Проект розпорядження міського голови

Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі планують звузити проїжджу частину по вулиці Маршала Малиновського на чотири місяці.

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