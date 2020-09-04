У Дніпрі можуть посилити карантин: захворюваність COVID-19 виросла вдесятеро

У Дніпрі можуть посилити карантин. Delo.ua

У Дніпрі кількість хворих на COVID-19 продовжує зростати. Зараз захворюваність у місті становить 37,42 на 100 тисяч населення.

За словами глави департаменту охорони здоров'я Валерія Сердюка, Дніпро найближчим часом може перейти із "зеленої" зони карантину в "жовту". Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, до 40 залишилося всього два відсотки, а це означає посилення карантину в місті.

Таку сумну статистику пов'язують із внутрішньою міграцією населення, літнім відпочинком і недотриманням карантинних норм.

За останні два тижні захворюваність у Дніпропетровській області збільшилася вдесятеро. Кожен випадок дає ще чотири контактні особи.

Зазначимо, що нині в області є 3339 місць для потенційних хворих на COVID-19.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що станом на ранок 4 вересня в Дніпрі коронавірусом заразилися 1467 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 30 дніпрян.

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