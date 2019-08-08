У Дніпрі можна поскаржитися на "трешові" маршрутки: як це зробити

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко створив Facebook-групу "Смерть маршруткам".

Городяни можуть ділитися проблемами маршруток і скаржитися на перевезення. Про це кореспондент OBOZREVATEL дізнався з повідомлення Михайла Лисенка в групі.

"Думаю не треба нікому розповідати про стан маршрутних таксі в нашому Місті. Я прекрасно знаю, що будь-яка поїздка наших городян з або на роботу досить часто перетворюється в лютий треш. Будь-який гарний ранковий настрій, моментально випаровується після подібних пересувань. Сьогодні, за дорученням мера , я анонсував глобальну реорганізацію маршрутних перевезень в Дніпрі. Старт її почнеться 1 жовтня 2019 року", – написав заступник мера.

Маршрутки Дніпра Днепр Час

Він зазначив, що кожна скарга буде розглянута:

"До цього моменту, прошу городян ділиться проблематикою в існуючих перевезеннях в цій групі. Запевняю, жодне звернення не залишиться без розгляду", – додав Лисенко.

Заступник мера Михайло Лисенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі маршрутки замінять на комфортні автобуси: названі терміни.

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