У Дніпрі митника звинуватили в махінаціях з автомобілями

Аліна Рашевська Життя міста 13:35, 26.10.2020 Оновлено: 13:36, 26.10.2020

Заступника начальника Дніпропетровської митниці підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Як повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, група осіб протягом тривалого часу імпортувала нові автомобілі під виглядом використаних з підробленими документами і не сплачувала митні платежі в повному обсязі.

Заступника начальника митниці звинувачують у відсутності реакції на ці правопорушення, через що до бюджету не було нараховано 460 тис. гривень податків.

Митнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі і області рятувальники оголосили високу пожежну небезпеку.

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