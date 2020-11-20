У Дніпрі містяни зможуть покуштувати 6-метрову шаурму, 10-метровий гарбузовий пиріг і старокозацький чай

У Дніпрі проведуть ярмарок вихідного дня, на якому містяни зможуть спробувати старокозацький чай із найбільшого в світі самовара, а також покуштувати 10-метровий гарбузовий пиріг і 6-метрову шаурму.

Про це повідомляє "Дніпро оперативний". Така акція – позиція малого і середнього бізнесу щодо введенню карантину вихідного дня. І саме таким способом асоціація ресторанів Дніпра запрошує жителів міста підтримати підприємства громадського харчування, які не можуть працювати у вихідні дні. А для тих містян, які проголосували в другому турі виборів мера буде частування в подарунок.

У Дніпрі проведуть ярмарок вихідного дня Дніпро Оперативний

Асоціація ресторанів Дніпра запрошує жителів міста підтримати підприємства громадського харчування Дніпро Оперативний

Так, 22 листопада з 9:00 до 18:00 локації будуть по всьому місту:

ДК Машинобудівників Сквер Янгеля СШ №101 (Краснопілля) Алея на проспекті Миру (ж/м Лівобережжя-3) ДК Металургів (сквер) Вулиці Інженерна, Гладкова (12-й квартал) Навпроти АТБ (ж/м Клочко) Проспект Гагаріна, 118-120 Вул. Космонавтів, 10-12 (Придніпровськ) Європейський бульвар ДК Енергетиків (Придніпровськ) Ш №130 (ж/м Перемога-6) Бульвар Слави (ж/м Перемога-5/6) Сквер Прибережний (ж/м Перемога-2) СШ №73,66, музична школа № 15 (ж/м Перемога-5) Біля АТБ (ж/м Сокіл) Біля к-ру "Січ" (ж/м Тополя) СШ №122, сквер (ж/м Ігрень) Таромське ТЦ Арніка (ж/м Комунар) Вул. Коробова, АТБ (ж/м Червоний камінь) Вул. Моніторна (ж/м Парус) АТБ (ж/м Західний) Парк ім. Т. Г. Шевченка Парк ім. Л. Глоби Парк Зелений Гай парк Писаржевського Парк ім. В. Дубініна Сквер ім. Івана Старова (біля Преображенського собору) ТЦ "Новий Нагорний ринок" (вул. Дмитра Донцова, 2 А)

Також у соцмережах вже організували флешмоб #ГуляйДихайГолосуй на честь цієї мирної акції.

"Гуляй, дихай, голосуй! Дотримуємося соціальної дистанції і карантинних заходів", – йдеться в повідомленні.