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2 квітня • оновлено в 14:54
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У Дніпрі медсестра покинула будинок заради порятунку тяжких пацієнтів

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Велика кількість немісцевих медиків, які працюють в установах охорони здоров'я Дніпра, зіткнулася з транспортною проблемою у зв'язку з карантином. Серед них – 39-річна Неля, молодша медсестра обласної клінічної лікарні імені Мечникова, яка між домом і роботою вибрала останнє.

Щоб дістатися до міста, мешканка Васильківки змушена щодня долати нелегкий шлях. Не маючи впевненості в тому, що вона зможе потрапити додому, жінка ночує прямо на роботі, залишивши дочку на бабусю, розповів на своїй сторінці в Facebook головний лікар закладу Сергій Риженко.

"Її висаджували з службового вагона поїзда, не брали маршрутки. Вона залишається після роботи у вільній палаті відділення, боячись повторити страшний шлях назад додому. Їсть суп, який привезла в півлітровій баночці з двома шматочками хліба, не боячись за своє життя, рахуючи копійки", – поділився Риженко.

У Дніпрі медсестра покинула будинок заради порятунку важких пацієнтів

У Дніпрі медсестра покинула будинок заради порятунку важких пацієнтів

Facebook / Сергій Риженко

Як підсумував головний лікар, в умовах епідемії саме медики виявили ту людяність і самовідданість, якої не вистачає багатьом людям.

"Епідемія коронавірусу показала, що ці люди справжні, а ті, які сидять на мільйонах, боячись придбати маску або шприц, вважають своє життя для суспільства набагато важливішим. Коронавірус зрівняв їх шанси на майбутнє. Без когось ми можемо і обійтися", – резюмував Риженко.

У коментарях під публікацією користувачі мережі захоплювалися історією Нелі і дякували їй за щоденні жертви в ім'я людей. Деякі з них відзначили, що праця медпрацівників в суспільстві все ще сильно недооцінена.

"Тримайтеся, ви найкращі! Сил вам і здоров'я!"

"Спасибі всім лікарям, особливо тим, з ким звело мене життя. Якщо переживемо все це, потрібно зробити все можливе, щоб оцінити цих людей так, як вони цього заслуговують!"

"Я схиляюся перед цими людьми. У лікарні Мечникова роблять чудеса, в тому числі і завдяки молодшому медичному персоналу. Тут завжди чергують ангели."

"На таких людях Україна і тримається! Пишаємося, що ви серед нас, справжні!"

"Дякую за життя!"

Скріншот

Скріншот

Facebook / Сергій Риженко

Скріншот

Скріншот

Facebook / Сергій Риженко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині медиків не пускають до вагонів електричок.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
И на Украине есть медики-герои. Не все плачут от счастья и гимн спивают от радости, что им больных не привезли.
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Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

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