У Дніпрі медику лікарні імені Мечникова, який перехворів на COVID-19, відмовили в грошовій компенсації.

Таке рішення ухвалив Фонд соціального страхування України в Дніпропетровській області. Про це потерпілий лікар-реаніматолог повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Дмитро Макаров працює в лікарні імені Мечникова, він – завідувач відділення анестезіології для надання екстреної медичної допомоги. Із самого початку пандемії COVID-19 він був на передовій боротьби із захворюванням. Коронавірусом медик перехворів ще в червні.

Після того, як лікар отримав два негативних тести на COVID-19 і хвороба залишилася позаду, настав час отримувати компенсацію, яку держава обіцяла медикам, що заразилися. Незважаючи на те, що під час роботи Дмитро постійно надавав допомогу хворим на коронавірус, у виплаті йому відмовили.

Відповідне рішення ухвалив страховий агент Фонду соціального страхування. У підписаному ним документі сказано, що лікар-реаніматолог лікарні імені Мечникова не був зайнятий у ліквідації епідемії коронавірусу й не лікував пацієнтів із COVID-19.

У Дніпрі медику, що захворів на коронавірус, відмовили в компенсації Facebook / Дмитро Макаров

На місці роботи медика нібито не було шкідливих і небезпечних факторів, що підтвердила атестація робочого місця. Відповідно, співробітник Фонду соцстрахування вирішив, що зараження медика коронавірусом не зумовлено його місцем роботи, у зв'язку з чим компенсація йому не призначена.

Заступник головного лікаря медустанови Олександр Толубаєв був обурений таким рішенням. Він звернувся до керівництва Фонду, після чого там обіцяли провести перевірку цього інциденту.

"Дуже хочеться сподіватися, що це непрофесійні дії саме експерта, а не сплановані дії фонду для штучного зниження профзахворюваності серед медиків", – написав Толубаєв.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі різко збільшилася кількість заражених коронавірусом.