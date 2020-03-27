Лікарі обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі врятували тяжко пораненого бійця ЗСУ 26-річного Владислава.

Сержант з Рівненської області отримав поранення біля селища Новогродівка на Донбасі. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів головний лікар Сергій Риженко.

У Дніпрі медики врятували безнадійного пораненого бійця facebook.com/rsa010963

Великі осколки прошили хлопцю обидві півкулі головного мозку, він отримав важку контузію.

"Після складної операції з двома великими трепанаціями з видаленням мозкового детриту, осколка і кісток черепа, Владислав залишився жити. Сьогодні встав і пішов. Лікарі аплодують. Викурив першу сигарету після важкого поранення. Ще одне врятоване життя увійшло в героїчну історію цієї війни", – написав Риженко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова прооперували двох воїнів ЗСУ, поранених на сході України.

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