Головна Новини
27 березня • оновлено в 15:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

У Дніпрі медики врятували безнадійного пораненого бійця

233
Читати матеріал російською

Лікарі обласної клінічної лікарні імені Мечникова в Дніпрі врятували тяжко пораненого бійця ЗСУ 26-річного Владислава.

Сержант з Рівненської області отримав поранення біля селища Новогродівка на Донбасі. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів головний лікар Сергій Риженко.

У Дніпрі медики врятували безнадійного пораненого бійця

У Дніпрі медики врятували безнадійного пораненого бійця

facebook.com/rsa010963

Великі осколки прошили хлопцю обидві півкулі головного мозку, він отримав важку контузію.

"Після складної операції з двома великими трепанаціями з видаленням мозкового детриту, осколка і кісток черепа, Владислав залишився жити. Сьогодні встав і пішов. Лікарі аплодують. Викурив першу сигарету після важкого поранення. Ще одне врятоване життя увійшло в героїчну історію цієї війни", – написав Риженко.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова прооперували двох воїнів ЗСУ, поранених на сході України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Особа
Сергій Риженко
Місце
Україна Дніпро
Теги
Донбас порятунок
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги