У Дніпрі масштабне відключення води: кого торкнеться

У вівторок, 16 червня, кілька вулиць Дніпра залишаться без води.

Водопостачання не буде з 08:00 до 17:00. Це пов'язано з відключенням від мереж електропостачання підвищуваної насосної станції №26, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Води не буде за наступними адресами:

вул. Гавриленко, 1, 2, 4, 4А, 4Б;

вул. Вакуленчука, 1, 1А, 1б, 3, 3А, 5А, 7

пр. Богдана Хмельницького, 20, 20А, 20Б, 20В, 22, 22А, 24, 24А, 24Б;

пр. Олександра Поля, 117, 119, 119А, 119Б, 121, 121А, 121Б, 121Д, 123, 125, 125А, 127, 129, 129Б, 131, 131А, 131Б, 133, 135, 135А, 135Б, 137, 137А , 139, 141, 141А, 143, 143А.

Також з 10:00 16 червня до 07:00 17 червня водопостачання не буде в смт. Слобожанський за адресами:

вул. Коралова;

вул. Васильківська;

вул. Горобинова;

вул. Вишнева долина;

вул. Блакитна;

вул. Бульварна;

вул. Соснова;

вул. Зелена;

вул. Полтавська;

вул. Харківська;

вул. Київська;

вул. Мелітопольська;

вул. Севастопольська;

вул. Феодосіївська;

вул. Полтавська;

вул. Соборна;

вул. Володимирська;

вул. 8 Березня, 3, 9А, 9Б, 9В;

вул. Спортивна;

вул. Сімейна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що у Дніпрі з 16 червня буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для низки споживачів. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на системі газопостачання