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8 червня • оновлено в 10:11
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Софія Ковнір
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У Дніпрі масштабне відключення води: кого торкнеться

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У вівторок, 9 червня, кілька районів Дніпра залишаться без водопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води

Відключення води

Vgorode.ua

Так, з 10:00 до 16:00 не буде води за наступними адресами:

  • вул. Гідропаркова, №9-№11;

  • пров. Парусний, №12-№14.

Також водопостачання відключать з 10:00 до 22:00 за такими адресами:

  • вул. Мандриківська, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173;

  • Набережна Перемоги, 80, 82Б, 86, 86А.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що з 9 червня в Дніпрі відновлять перевезення пасажирів ще семи автобусних маршрутів. Так, відновиться обслуговування пасажирів на автобусному маршруті № 136 – ж/м Лівобережний – проспект Богдана Хмельницького, а також на маршруті № 124а – ж/м Ломовський – вулиця Академіка Стародубова.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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