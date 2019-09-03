У Дніпрі масштабне відключення води: кого торкнеться

У Дніпрі, 5 вересня, з 9:30 до 20:00 не буде водопостачання на кількох вулицях.
Відключення пов'язане з проведенням робіт по заміні запірної арматури, повідомили в КП "Дніпроводоканал".
Відключення води
NewsRoom
Води не буде за наступними адресами:
вул. Робоча, 71, 73, 75;
вул. Каверіна, 4, 26, 28;
вул. Макарова, 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27;
вул. Холодноярська, будинки з № 1 по № 28;
пров. Листяний, будинки з № 1 по № 18;
пров. Ялицевий, будинки з № 1 по № 16;
вул. Надії Алексєєнко, будинки з № 87 по № 167А, 80, 84, 108, 171, 171Б, 167;
вул. Флотська, будинки з № 34 по № 118;
вул. Багрицького, 75;
вул. Русанівська, будинки з № 1 по № 139;
вул. Політехнічна, будинки з № 1 по № 141;
вул. Юрія Савченка, 83, 94А, 96, 96А, 97, 97А, 97Б, 99;
пров. Червонополянський, будинки з № 1 по № 95.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Марганці місцеві жителі страждають від страшної смороду через гнилих яблук.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!