У Дніпрі масштабне відключення води: кого торкнеться

У Дніпрі, 5 вересня, з 9:30 до 20:00 не буде водопостачання на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням робіт по заміні запірної арматури, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води NewsRoom

Води не буде за наступними адресами:

вул. Робоча, 71, 73, 75;

вул. Каверіна, 4, 26, 28;

вул. Макарова, 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 27;

вул. Холодноярська, будинки з № 1 по № 28;

пров. Листяний, будинки з № 1 по № 18;

пров. Ялицевий, будинки з № 1 по № 16;

вул. Надії Алексєєнко, будинки з № 87 по № 167А, 80, 84, 108, 171, 171Б, 167;

вул. Флотська, будинки з № 34 по № 118;

вул. Багрицького, 75;

вул. Русанівська, будинки з № 1 по № 139;

вул. Політехнічна, будинки з № 1 по № 141;

вул. Юрія Савченка, 83, 94А, 96, 96А, 97, 97А, 97Б, 99;

пров. Червонополянський, будинки з № 1 по № 95.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

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