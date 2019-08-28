У Дніпрі масштабне відключення світла: список вулиць

У Дніпрі 29 серпня в одному з районів відключать електрику.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Миасский Рабочий
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Черкаська, 14д;
вул. Коксова, 1, 2, 3, 5, 7;
вул. Каменська, 1-7, 2-8, 14, 17;
вул. Ногінська, 40;
вул. Волзька 3, 3а, 14-16;
вул. Талалихіна, 10-14; 11-17;
вул. Новоорловська, 11-15;
вул. Орловська, 48;
вул. Кутузова, 12-16;
вул. Новофрунзенська, 1-37, 2-16;
вул. Давидова, 18-54;
вул. Повітрофлотська 13-15;
просп. Івана Мазепи, 47;
вул. Герцена, 4-24, 1а-23;
вул. Лавандова, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;
вул. Лавандова, 75б;
вул. Миколи Садовського, 2;
вул. Десняка, 1;
вул. Геологічна, 2а;
вул. Десантна, 36-40, 58-72;
вул. Криштофа Косинського, 1, 3;
пров. Вагнера, 2-22; 1-21;
вул. Десантна, 1-23, 2а-34, 42, 56.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, в Дніпрі з 10:00 до 20:00 не буде води на одній з центральних вулиць.
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