У Дніпрі масштабне відключення світла: список вулиць

У Дніпрі 29 серпня в одному з районів відключать електрику.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Миасский Рабочий

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Черкаська, 14д;

вул. Коксова, 1, 2, 3, 5, 7;

вул. Каменська, 1-7, 2-8, 14, 17;

вул. Ногінська, 40;

вул. Волзька 3, 3а, 14-16;

вул. Талалихіна, 10-14; 11-17;

вул. Новоорловська, 11-15;

вул. Орловська, 48;

вул. Кутузова, 12-16;

вул. Новофрунзенська, 1-37, 2-16;

вул. Давидова, 18-54;

вул. Повітрофлотська 13-15;

просп. Івана Мазепи, 47;

вул. Герцена, 4-24, 1а-23;

вул. Лавандова, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;

вул. Лавандова, 75б;

вул. Миколи Садовського, 2;

вул. Десняка, 1;

вул. Геологічна, 2а;

вул. Десантна, 36-40, 58-72;

вул. Криштофа Косинського, 1, 3;

пров. Вагнера, 2-22; 1-21;

вул. Десантна, 1-23, 2а-34, 42, 56.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, в Дніпрі з 10:00 до 20:00 не буде води на одній з центральних вулиць.

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