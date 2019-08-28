Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі масштабне відключення світла: список вулиць

474 Читати матеріал російською

У Дніпрі 29 серпня в одному з районів відключать електрику.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

Миасский Рабочий

Новини
Літо відступає: прогноз погоди в Дніпрі на 29 і 30 серпня

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Черкаська, 14д;

  • вул. Коксова, 1, 2, 3, 5, 7;

  • вул. Каменська, 1-7, 2-8, 14, 17;

  • вул. Ногінська, 40;

  • вул. Волзька 3, 3а, 14-16;

  • вул. Талалихіна, 10-14; 11-17;

  • вул. Новоорловська, 11-15;

  • вул. Орловська, 48;

  • вул. Кутузова, 12-16;

  • вул. Новофрунзенська, 1-37, 2-16;

  • вул. Давидова, 18-54;

  • вул. Повітрофлотська 13-15;

  • просп. Івана Мазепи, 47;

  • вул. Герцена, 4-24, 1а-23;

  • вул. Лавандова, 42а, 44, 46, 50, 60-70, 78, 51-115;

  • вул. Лавандова, 75б;

  • вул. Миколи Садовського, 2;

  • вул. Десняка, 1;

  • вул. Геологічна, 2а;

  • вул. Десантна, 36-40, 58-72;

  • вул. Криштофа Косинського, 1, 3;

  • пров. Вагнера, 2-22; 1-21;

  • вул. Десантна, 1-23, 2а-34, 42, 56.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 29 серпня, в Дніпрі з 10:00 до 20:00 не буде води на одній з центральних вулиць.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...