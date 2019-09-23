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23 вересня • оновлено в 15:32
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У Дніпрі масштабне відключення світла: список адрес

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У Дніпрі 24 вересня відключать електрику в декількох районах.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Live-up

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;

  • просп. Металургів, 45-65, 45б;

  • вул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;

  • пер. Беренга, 1-55, 2-54;

  • вул. Ковеля, 40-118, 43-109;

  • вул. Тупікова, 18-42;

  • вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;

  • туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;

  • вул. Сеченова, 1-7, 2-32;

  • вул. Демократична, 27-39, 34-42;

  • вул. Сумська, 28-84, 31-91;

  • туп. Полуничний, 1-37, 2-28;

  • туп. Степовий, 10, 12;

  • вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

  • вул. Докучаєва, 38;

  • вул. Кавказька, 1-21, 2-20;

  • вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;

  • вул. Грозненська, 1-15, 2-22;

  • вул. Гірська, 31-51, 32-36;

  • вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;

  • вул. Гарнізонна, 22/2;

  • вул. Старокоротка, 1-15, 4.

Самарський район:

  • вул. М.Малиновського 130, 140;

  • вул. М.Малиновського 124;

  • вул. Молодогвардійська 32.

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Центральний район:

  • просп. Пушкіна 17г.

Чечелівський район:

  • вул. Лихачова, 72-90, 79-89, 101;

  • вул. Малахова, 61-85, 64-90.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні споживачі можуть отримати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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