У Дніпрі масштабне відключення світла: список адрес

У Дніпрі 24 вересня відключать електрику в декількох районах.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Live-up

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;

просп. Металургів, 45-65, 45б;

вул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;

пер. Беренга, 1-55, 2-54;

вул. Ковеля, 40-118, 43-109;

вул. Тупікова, 18-42;

вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;

туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;

вул. Сеченова, 1-7, 2-32;

вул. Демократична, 27-39, 34-42;

вул. Сумська, 28-84, 31-91;

туп. Полуничний, 1-37, 2-28;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1-21, 2-20;

вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;

вул. Грозненська, 1-15, 2-22;

вул. Гірська, 31-51, 32-36;

вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1-15, 4.

Самарський район:

вул. М.Малиновського 130, 140;

вул. М.Малиновського 124;

вул. Молодогвардійська 32.

Центральний район:

просп. Пушкіна 17г.

Чечелівський район:

вул. Лихачова, 72-90, 79-89, 101;

вул. Малахова, 61-85, 64-90.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні споживачі можуть отримати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання.

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