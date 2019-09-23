У Дніпрі масштабне відключення світла: список адрес

У Дніпрі 24 вересня відключать електрику в декількох районах.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Live-up
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Краснодонська, 2-60, 15-71;
просп. Металургів, 45-65, 45б;
вул. Беренга, 31-79, 117, 44-126;
пер. Беренга, 1-55, 2-54;
вул. Ковеля, 40-118, 43-109;
вул. Тупікова, 18-42;
вул. Шишкіна, 18а-48, 19-57;
туп. Шишкіна, 1-17, 2-18;
вул. Сеченова, 1-7, 2-32;
вул. Демократична, 27-39, 34-42;
вул. Сумська, 28-84, 31-91;
туп. Полуничний, 1-37, 2-28;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1-21, 2-20;
вул. Чеботарьова, 1-21, 2-24;
вул. Грозненська, 1-15, 2-22;
вул. Гірська, 31-51, 32-36;
вул. Тираспольська, 1-35, 4-50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1-15, 4.
Самарський район:
вул. М.Малиновського 130, 140;
вул. М.Малиновського 124;
вул. Молодогвардійська 32.
Центральний район:
просп. Пушкіна 17г.
Чечелівський район:
вул. Лихачова, 72-90, 79-89, 101;
вул. Малахова, 61-85, 64-90.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні споживачі можуть отримати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання.
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