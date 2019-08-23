У Дніпрі масштабне відключення світла: список адрес

У вівторок, 27 серпня, в Дніпрі заплановано масове відключення електрики.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одесская Жизнь

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Мінусинська, 1-13, 6-22, 30-34;

вул. Щитова, 131-133, 142-158;

вул. Передова, 267-329, 346-394;

вул. Паші Ангеліної, 15-167, 30-126;

вул. Житомирська, 5-169, 2-124;

пров. Донецький, 9-13, 18-22;

пров. Визволення 1-27;

пров. Житомирський, 1-61, 2-6;

вул. Кемеровська, 76-88, 115-137;

вул. Кольчугина, 1-7;

вул. Кемеровська, 1-31;

вул. Чернігівська, 4-88, 31-105;

вул. Грінченка, 338-384, 393-459;

вул. Петрозаводськ, 191-215, 184-206;

вул. Парникового, 1;

вул. Онежська, 225-227.

Індустріальний район:

вул. Донецьке шосе, 111, 113, 115, 119, 121;

вул. Усенко, 1, 3, 5, 7, 9, 11.

Соборний район:

просп. Героїв 46 (п. 1-14) 48; 50; 40 (п.16, 17, 18, 19); 44; 37а; 37к;

вул. Набережна Перемоги, 130.

Шевченківський район:

вул. Стасова 44-82,1-45,1а-45а;

пров. Садовниченко 5а;

вул. Ткаченко, 60,62,59,57.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд і президент Володимир Зеленський взяли рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.

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