У Дніпрі масштабне відключення світла: список адрес

У вівторок, 27 серпня, в Дніпрі заплановано масове відключення електрики.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская Жизнь
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Мінусинська, 1-13, 6-22, 30-34;
вул. Щитова, 131-133, 142-158;
вул. Передова, 267-329, 346-394;
вул. Паші Ангеліної, 15-167, 30-126;
вул. Житомирська, 5-169, 2-124;
пров. Донецький, 9-13, 18-22;
пров. Визволення 1-27;
пров. Житомирський, 1-61, 2-6;
вул. Кемеровська, 76-88, 115-137;
вул. Кольчугина, 1-7;
вул. Кемеровська, 1-31;
вул. Чернігівська, 4-88, 31-105;
вул. Грінченка, 338-384, 393-459;
вул. Петрозаводськ, 191-215, 184-206;
вул. Парникового, 1;
вул. Онежська, 225-227.
Індустріальний район:
вул. Донецьке шосе, 111, 113, 115, 119, 121;
вул. Усенко, 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Соборний район:
просп. Героїв 46 (п. 1-14) 48; 50; 40 (п.16, 17, 18, 19); 44; 37а; 37к;
вул. Набережна Перемоги, 130.
Шевченківський район:
вул. Стасова 44-82,1-45,1а-45а;
пров. Садовниченко 5а;
вул. Ткаченко, 60,62,59,57.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні уряд і президент Володимир Зеленський взяли рішення, які дозволять знизити ціни на електроенергію на 15-20%.
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