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У Дніпрі масштабне відключення світла: список адрес

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У Дніпрі 23 липня на деяких вулицях відключать світло.

Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Топор

Адреси, за якими не буде електрики:

Шевченківський район:

  • вул. Россі, 21 - 65, 40 - 78;

  • вул. Платова, 106, 108;

  • пер. Паганіні, 1 - 29, 2 - 20;

  • вул. Бурденко, 14 - 80, 23 - 71;

  • вул. Антипа Синявського, 50 - 78;

  • пер. Нарвський, 1 - 29, 2 - 20;

  • пер. Чудський, 1 - 29, 2 - 16;

  • вул. Суміжна, 1 - 15, 4 - 28;

  • вул. Денисова, 2 - 32, 13 - 25;

  • пер. Денисова, 1 - 21, 2 - 40;

  • вул. Затишна, 1 - 27, 22 - 40;

  • пер. Платова, 1 - 33, 2 - 20;

  • пер. Баженова, 42, 42а, 44а, 45а, 45б, 46а;

  • вул. Вознесенська, 25;

  • вул. Михайла Грушевського, 55а, 61;

  • пер. Затишний, 3б, 5б, 7, 9б, 10а, 10б.

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Новокодацький район:

  • вул. Республіканська, 1 - 37, 2 - 44;

  • вул. Зелена балка, 2 - 54, 9 - 29, 39, 43 - 51;

  • вул. Люби Шевцової, 1 - 11;

  • вул. Василя Капніста, 1 - 21, 2 - 30;

  • вул. Крутий спуск, 1 - 35, 2 - 20;

  • вул. Невельського, 1 - 29, 2 - 18;

  • пер. Дальнеуральскій, 1 - 35, 2 - 28;

  • вул. Дальнеуральска, 20.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Моторна, 59 - 137, 114 - 204;

  • вул. Бережна, 48 - 102, 87 - 157;

  • вул. Попудренка, 1 - 23;

  • вул. Гіляровського, 1 - 47.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні доведеться платити за електроенергію по-новому.

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