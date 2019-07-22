У Дніпрі масштабне відключення світла: список адрес

У Дніпрі 23 липня на деяких вулицях відключать світло.
Це пов'язано з проведенням капітального ремонту і технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Топор
Адреси, за якими не буде електрики:
Шевченківський район:
вул. Россі, 21 - 65, 40 - 78;
вул. Платова, 106, 108;
пер. Паганіні, 1 - 29, 2 - 20;
вул. Бурденко, 14 - 80, 23 - 71;
вул. Антипа Синявського, 50 - 78;
пер. Нарвський, 1 - 29, 2 - 20;
пер. Чудський, 1 - 29, 2 - 16;
вул. Суміжна, 1 - 15, 4 - 28;
вул. Денисова, 2 - 32, 13 - 25;
пер. Денисова, 1 - 21, 2 - 40;
вул. Затишна, 1 - 27, 22 - 40;
пер. Платова, 1 - 33, 2 - 20;
пер. Баженова, 42, 42а, 44а, 45а, 45б, 46а;
вул. Вознесенська, 25;
вул. Михайла Грушевського, 55а, 61;
пер. Затишний, 3б, 5б, 7, 9б, 10а, 10б.
Новокодацький район:
вул. Республіканська, 1 - 37, 2 - 44;
вул. Зелена балка, 2 - 54, 9 - 29, 39, 43 - 51;
вул. Люби Шевцової, 1 - 11;
вул. Василя Капніста, 1 - 21, 2 - 30;
вул. Крутий спуск, 1 - 35, 2 - 20;
вул. Невельського, 1 - 29, 2 - 18;
пер. Дальнеуральскій, 1 - 35, 2 - 28;
вул. Дальнеуральска, 20.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Моторна, 59 - 137, 114 - 204;
вул. Бережна, 48 - 102, 87 - 157;
вул. Попудренка, 1 - 23;
вул. Гіляровського, 1 - 47.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні доведеться платити за електроенергію по-новому.
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