У Дніпрі масштабне відключення світла: кого торкнеться

У середу, 29 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одесская жизнь
Тимчасово без світла залишаться мешканці п'яти районів:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Крюковська, 6-44,51-83;
вул. Таганрозька, 73,42-82;
вул. Генічеська, 3-9,2-12;
вул. Долинська, 3-21,2-14;
вул. Ковальська, 3-15;
пров. Ковальський, 1-21;
вул. Федора Сторубльова, 1-25,2-28;
вул. Муравйова, 13-27,16-44;
вул. Сормовська, 1-3;
пров. Муравйова, 2,3;
пров. Пожежний, 1,3,2,4,6;
вул.Тобольська, 21-39,20-30;
вул.Чапаєва, 17-31,16-31;
вул. Кравченко, 1-31,2-40;
вул. Динника, 47-57,62-82;
пров. Динника 1-9,2-4;
вул. Захаренка, 1-31,2-40;
вул. Канівська, 60/2;
вул. Кожум'яки, 44-66,53-77;
пров. Дорожний, 10;
пров. Кожум'яки, 6-12;
вул. Куликівська, 1-21,2-26;
вул. Івана Пулюя, 1-33,2-36;
пров. Івана Пулюя 1-3,2-14;
вул. Симеїзська, 1-39,2-34;
вул.Тиха, 1-29,2-26;
вул. Юридична, 18-26;
вул. Передова, 681-735;
вул. Мохова, 160-180, 131, 181-191,187а-221а;
вул. Робкорівська, 75а, 108-116, 75-105, 118-166.
Самарський район:
вул. Автодорожня, 27-31,2,2,4,8-36;
вул. Бестужева, 38;
вул. Липнева, 1;
вул. Керамічна, 1-21,2-40;
вул. Відпочинку, 42-120,55а, 75-131;
вул. Острозького, 20-32, 13- 33/2;
вул. Романовського, 33-57,61-75,36-78-80;
вул. Солов'їна, 47-75,42-64;
вул. Туркменська, 51-125;
вул. Командира Юніна, 45-77,64-94;
вул. Сєвєродонецька, 7.
Шевченківський район:
вул.Дарвіна, 43-47,38-44;
вул. Симона Петлюри, 25-39,32-46;
вул. Грушевського, 48-52;
вул.Троицька, 48-56;
вул. Короленка, 71.
Новокодацький район:
вул. Дніпросталівська, 2-62, 7-55;
вул. Заливна, 1, 2, 3а, 4;
вул. Макарова, 72-100, 73-105;
пров. Короленка, 1-19, 2-26;
вул. Вільямса, 27-93, 38-90;
вул. Велика Діївська, 214, 222-358, 241а;
вул. Міцкевича, 2-22, 3-25;
вул. Костюшка, 1-25, 2-28;
вул. Ніжинська, 2-36, 3-41;
вул. Гулака-Артемовського, 1-39, 2-34;
вул. Квіткова, 2-38, 3-43;
вул. Таганська, 1-11, 10-22;
пров. Неманський, 1-13, 2-24;
вул. Колективна, 1-35, 2-42;
вул. Юрія Кондратюка, 204-258, 258А, 256а, 209-255;
пров. Тюменський, 1-31, 2-38;
пров. Зенітний, 1-15, 2-12;
вул. Весняна, 1-109, 4-98;
вул. Фронтова, 2-80, 1-85;
пров. Фронтовий 2-80, 1-85;
вул. Ватутіна, 49-53, 58-66;
пров. 1-й Курсовий, 1-21, 4-20 / 2;
вул. Можайського, 1-21, 2-36;
вул. Приовражна, 2, 4, 6.
Соборний район:
вул. Брондукова, 1-31, 19а, 2-38;
вул. Переможна, 1-19, 2-16, 21-31, 19а, 21-б, 20-30;
вул. 9 січня 1-61, 2-58.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на ж/м Ломовський біля одного з пішохідних переходів з'явилися пластикові фігурки дітей. Перехід, де були встановлені фігурки, веде до школи №134.
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