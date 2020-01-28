У Дніпрі масштабне відключення світла: кого торкнеться

У середу, 29 січня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла Одесская жизнь

Тимчасово без світла залишаться мешканці п'яти районів:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Крюковська, 6-44,51-83;

вул. Таганрозька, 73,42-82;

вул. Генічеська, 3-9,2-12;

вул. Долинська, 3-21,2-14;

вул. Ковальська, 3-15;

пров. Ковальський, 1-21;

вул. Федора Сторубльова, 1-25,2-28;

вул. Муравйова, 13-27,16-44;

вул. Сормовська, 1-3;

пров. Муравйова, 2,3;

пров. Пожежний, 1,3,2,4,6;

вул.Тобольська, 21-39,20-30;

вул.Чапаєва, 17-31,16-31;

вул. Кравченко, 1-31,2-40;

вул. Динника, 47-57,62-82;

пров. Динника 1-9,2-4;

вул. Захаренка, 1-31,2-40;

вул. Канівська, 60/2;

вул. Кожум'яки, 44-66,53-77;

пров. Дорожний, 10;

пров. Кожум'яки, 6-12;

вул. Куликівська, 1-21,2-26;

вул. Івана Пулюя, 1-33,2-36;

пров. Івана Пулюя 1-3,2-14;

вул. Симеїзська, 1-39,2-34;

вул.Тиха, 1-29,2-26;

вул. Юридична, 18-26;

вул. Передова, 681-735;

вул. Мохова, 160-180, 131, 181-191,187а-221а;

вул. Робкорівська, 75а, 108-116, 75-105, 118-166.

Самарський район:

вул. Автодорожня, 27-31,2,2,4,8-36;

вул. Бестужева, 38;

вул. Липнева, 1;

вул. Керамічна, 1-21,2-40;

вул. Відпочинку, 42-120,55а, 75-131;

вул. Острозького, 20-32, 13- 33/2;

вул. Романовського, 33-57,61-75,36-78-80;

вул. Солов'їна, 47-75,42-64;

вул. Туркменська, 51-125;

вул. Командира Юніна, 45-77,64-94;

вул. Сєвєродонецька, 7.

Шевченківський район:

вул.Дарвіна, 43-47,38-44;

вул. Симона Петлюри, 25-39,32-46;

вул. Грушевського, 48-52;

вул.Троицька, 48-56;

вул. Короленка, 71.

Новокодацький район:

вул. Дніпросталівська, 2-62, 7-55;

вул. Заливна, 1, 2, 3а, 4;

вул. Макарова, 72-100, 73-105;

пров. Короленка, 1-19, 2-26;

вул. Вільямса, 27-93, 38-90;

вул. Велика Діївська, 214, 222-358, 241а;

вул. Міцкевича, 2-22, 3-25;

вул. Костюшка, 1-25, 2-28;

вул. Ніжинська, 2-36, 3-41;

вул. Гулака-Артемовського, 1-39, 2-34;

вул. Квіткова, 2-38, 3-43;

вул. Таганська, 1-11, 10-22;

пров. Неманський, 1-13, 2-24;

вул. Колективна, 1-35, 2-42;

вул. Юрія Кондратюка, 204-258, 258А, 256а, 209-255;

пров. Тюменський, 1-31, 2-38;

пров. Зенітний, 1-15, 2-12;

вул. Весняна, 1-109, 4-98;

вул. Фронтова, 2-80, 1-85;

пров. Фронтовий 2-80, 1-85;

вул. Ватутіна, 49-53, 58-66;

пров. 1-й Курсовий, 1-21, 4-20 / 2;

вул. Можайського, 1-21, 2-36;

вул. Приовражна, 2, 4, 6.

Соборний район:

вул. Брондукова, 1-31, 19а, 2-38;

вул. Переможна, 1-19, 2-16, 21-31, 19а, 21-б, 20-30;

вул. 9 січня 1-61, 2-58.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на ж/м Ломовський біля одного з пішохідних переходів з'явилися пластикові фігурки дітей. Перехід, де були встановлені фігурки, веде до школи №134.

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