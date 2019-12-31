У Дніпрі масштабне відключення світла 31 грудня: список адрес

У Дніпрі, 31 грудня, в декількох районах не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
MRPL.CITY
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Канівська 1-13; 2-10;
вул. Чернігівська 134-208,179-249,149,90-106;
вул. Кемеровська 2-74,33-115;
вул. Кольчугина 5 / 1-11,24-34;
вул. Водопровідна 1-7,9-73,2-44;
пров. Водопровідний 1-33,2,4,6-32-34;
вул. Передова 402-468,512-524,377-423,331-375,400,430.
Центральний район:
вул. Старокозацька, 56, 58, 66а.
Соборний район:
вул. Гаражна;
вул. Муромська;
туп. Лісогорський;
пер. Пермський.
Новокодацький район:
пр. Івана Мазепи 17, 25;
вул. Полковника Горленко 28;
пр. Івана Мазепи 17,19,25;
вул. Караваєва 26-34, 24, 28, 30
вул. Дунаєвського 31;
вул. Грузинська 1-25, 2-36;
вул. Барвінок 1-27, 66-98;
пров. Грузинський 1-3, 2-4;
вул. Корсунська 1-5, 2-18;
вул. Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
вул. Погоріла 66-72,3-59,10-62;
вул. Старобазарна 71-79, 26-4;
пл. Вереснева 1,5,7, 4-12;
вул. Жовтенят 98-100, 101-111,102-106;
вул. Річкова 1-29, 4-24;
вул. Алеутська 12/1;
вул. Тарана 6-28, 9-41;
вул. Валуйського 2,4,6;
вул. Забайкальська 28,30 / 2,86;
вул.Костромська 12-18;
вул.Костромська 15-33, 18а-68;
вул.Костромська 2-10, 5-11;
вул.Луначарського 60/2, 61;
пров.Ключевий 3-15, 18;
пров. Слави 2-16;
вул.П'ятихатська 1-47, 4-48;
вул.Слави 1-99, 2-80;
вул.Толбухина 1-63, 2-62;
вул. Олени Теліги 2,5;
вул. Корецького 16, 18, 31-39,20-34, 41-61;
вул.Дибенко 1-23, 12-28;
вул.Косарева 1-19, 2-18;
вул.Краснодонська 62-98, 71 "б" -107;
пр.Металургів 67-105;
пров.Проектний 1-33, 2-36;
вул.Погодіна 1, 2-24;
вул.Проектна 31 / 1,33 / 1, 35-73, 34-66,74;
вул.Сеченова 9-47, 34-62;
вул.Тупікова 9-29, 40-78;
вул.Шишкина 50-88, 53-87;
ж/м Червоний Камінь 18, 16, 22, 19;
вул. Коробова 22;
вул. Коробова 16;
вул. Велика Діївська 30, 32;
вул. Ю. Кондратюка 26;
вул. Велика Діївська 32;
пров.Волдайського 1-11, 2-24;
вул.Первомайська 45;
вул. Данила Сахненко 1-35, 2-28;
пров.Первомайський 1-7, 2-20, 27-31;
вул.Ю.Кондратюка 273-301, 264-280;
вул.Ю.Кондратюка 309-317, 278-280;
вул.Біломорська 1-55, 4-50;
вул.Добровольна 1-51, 4-36;
вул.Волдайська 1-25, 2-34;
вул.Лисенка 12, 14;
вул.Ю.Кондратюка 303, 307;
вул.Рудна 1-17, 2-26.
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