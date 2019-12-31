У Дніпрі масштабне відключення світла 31 грудня: список адрес

У Дніпрі, 31 грудня, в декількох районах не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла MRPL.CITY

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Канівська 1-13; 2-10;

вул. Чернігівська 134-208,179-249,149,90-106;

вул. Кемеровська 2-74,33-115;

вул. Кольчугина 5 / 1-11,24-34;

вул. Водопровідна 1-7,9-73,2-44;

пров. Водопровідний 1-33,2,4,6-32-34;

вул. Передова 402-468,512-524,377-423,331-375,400,430.

Центральний район:

вул. Старокозацька, 56, 58, 66а.

Соборний район:

вул. Гаражна;

вул. Муромська;

туп. Лісогорський;

пер. Пермський.

Новокодацький район:

пр. Івана Мазепи 17, 25;

вул. Полковника Горленко 28;

пр. Івана Мазепи 17,19,25;

вул. Караваєва 26-34, 24, 28, 30

вул. Дунаєвського 31;

вул. Грузинська 1-25, 2-36;

вул. Барвінок 1-27, 66-98;

пров. Грузинський 1-3, 2-4;

вул. Корсунська 1-5, 2-18;

вул. Бардадима 43,47,31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

вул. Погоріла 66-72,3-59,10-62;

вул. Старобазарна 71-79, 26-4;

пл. Вереснева 1,5,7, 4-12;

вул. Жовтенят 98-100, 101-111,102-106;

вул. Річкова 1-29, 4-24;

вул. Алеутська 12/1;

вул. Тарана 6-28, 9-41;

вул. Валуйського 2,4,6;

вул. Забайкальська 28,30 / 2,86;

вул.Костромська 12-18;

вул.Костромська 15-33, 18а-68;

вул.Костромська 2-10, 5-11;

вул.Луначарського 60/2, 61;

пров.Ключевий 3-15, 18;

пров. Слави 2-16;

вул.П'ятихатська 1-47, 4-48;

вул.Слави 1-99, 2-80;

вул.Толбухина 1-63, 2-62;

вул. Олени Теліги 2,5;

вул. Корецького 16, 18, 31-39,20-34, 41-61;

вул.Дибенко 1-23, 12-28;

вул.Косарева 1-19, 2-18;

вул.Краснодонська 62-98, 71 "б" -107;

пр.Металургів 67-105;

пров.Проектний 1-33, 2-36;

вул.Погодіна 1, 2-24;

вул.Проектна 31 / 1,33 / 1, 35-73, 34-66,74;

вул.Сеченова 9-47, 34-62;

вул.Тупікова 9-29, 40-78;

вул.Шишкина 50-88, 53-87;

ж/м Червоний Камінь 18, 16, 22, 19;

вул. Коробова 22;

вул. Коробова 16;

вул. Велика Діївська 30, 32;

вул. Ю. Кондратюка 26;

вул. Велика Діївська 32;

пров.Волдайського 1-11, 2-24;

вул.Первомайська 45;

вул. Данила Сахненко 1-35, 2-28;

пров.Первомайський 1-7, 2-20, 27-31;

вул.Ю.Кондратюка 273-301, 264-280;

вул.Ю.Кондратюка 309-317, 278-280;

вул.Біломорська 1-55, 4-50;

вул.Добровольна 1-51, 4-36;

вул.Волдайська 1-25, 2-34;

вул.Лисенка 12, 14;

вул.Ю.Кондратюка 303, 307;

вул.Рудна 1-17, 2-26.

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