У Дніпрі масово відключать світло: названі адреси

У Дніпрі 14 серпня деякі райони залишаться без електрики.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Днепр Час
Так, світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Гаріна 1-57, 2-52;
вул. Писарєва 47-55.
Шевченківський район:
вул. Виборна 2-20 / 3-19;
вул. Слобожанська 3-19 / 2-16;
вул. Кониського 60-64 / 66, 68, 65а-79;
вул. Барвінківська 2а-6;
вул. Стрільців 78-82, 81, 85, 89;
вул. Сікорського 4-10 / 1-3 / 9-13.
Чечелівський район:
вул. Дівізіонна, 2-8, 16а, 20, 1-25;
вул. Всенародна, 37-89, 50-108, 34б;
вул. Козацька, 2-4, 5-15, 2а, 4а;
вул. Татарська, 37-77, 40-68, 44Д;
вул. Відважна 24, 65, 65а;
вул. Дистанційна 29а, 71, 73, 74;
вул. Героїв Краснодона, 2-8, 3-21, 21б, 23, 23а, 23б;
вул. Велика 1-31, 2-20;
вул. Мала 1-5, 2-12, 12б-18, 20, 20а, 20б, 24а;
вул. Партизанська, 2а-26, 26а, 26б, 26в -28, 11а-19;
вул. Новопартізанская, 1-15;
вул. Татарська, 77-131, 70-102, 91а, 93б;
вул. Дівізіонна, 1-27, 8-100, 33, 37, 53, 59, 91;
вул. Василевського, 59-73, 2-182, 1-55;
вул. Відважна 17, 36, 38-101.
Новокодацький район:
вул. Дружби, 2-14, 3-13;
вул. Золотоосіння, 36-76, 88, 71-111;
вул. Піщана 1-29, 2-48;
вул. Соснова, 4-20, 26, 28;
вул. Депутатська, 9-15, 18-28;
вул. Водяна, 1-9, 2-24;
вул. Крутогірна, 1-35, 2-68.
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