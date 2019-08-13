У Дніпрі масово відключать світло: названі адреси

У Дніпрі 14 серпня деякі райони залишаться без електрики.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в прес-службі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Днепр Час

Так, світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Гаріна 1-57, 2-52;

вул. Писарєва 47-55.

Шевченківський район:

вул. Виборна 2-20 / 3-19;

вул. Слобожанська 3-19 / 2-16;

вул. Кониського 60-64 / 66, 68, 65а-79;

вул. Барвінківська 2а-6;

вул. Стрільців 78-82, 81, 85, 89;

вул. Сікорського 4-10 / 1-3 / 9-13.

Чечелівський район:

вул. Дівізіонна, 2-8, 16а, 20, 1-25;

вул. Всенародна, 37-89, 50-108, 34б;

вул. Козацька, 2-4, 5-15, 2а, 4а;

вул. Татарська, 37-77, 40-68, 44Д;

вул. Відважна 24, 65, 65а;

вул. Дистанційна 29а, 71, 73, 74;

вул. Героїв Краснодона, 2-8, 3-21, 21б, 23, 23а, 23б;

вул. Велика 1-31, 2-20;

вул. Мала 1-5, 2-12, 12б-18, 20, 20а, 20б, 24а;

вул. Партизанська, 2а-26, 26а, 26б, 26в -28, 11а-19;

вул. Новопартізанская, 1-15;

вул. Татарська, 77-131, 70-102, 91а, 93б;

вул. Дівізіонна, 1-27, 8-100, 33, 37, 53, 59, 91;

вул. Василевського, 59-73, 2-182, 1-55;

вул. Відважна 17, 36, 38-101.

Новокодацький район:

вул. Дружби, 2-14, 3-13;

вул. Золотоосіння, 36-76, 88, 71-111;

вул. Піщана 1-29, 2-48;

вул. Соснова, 4-20, 26, 28;

вул. Депутатська, 9-15, 18-28;

вул. Водяна, 1-9, 2-24;

вул. Крутогірна, 1-35, 2-68.

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