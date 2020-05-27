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27 травня • оновлено в 08:34
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі масово відключать світло: адреси

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У середу, 27 травня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

Світло відключать з 9:00 до 17:00 за такими адресами:

Новокодацький район:

  • вулиця Докучаєва, 38;

  • вулиця Полунична, 2 - 28, 3 - 9, 11 - 37;

  • вулиця Демократична, 27 - 37, 34 - 42, 39;

  • вулиця Сумська, 28 - 84, 31 - 91;

  • тупик Шишкіна, 1 - 17, 2 - 8;

  • вулиця Шишкіна, 1 - 51, 4 - 48;

  • вулиця Берінга, 1 - 55, 2 - 54, 33, 35, 37 - 79, 44 - 50, 51 - 128, 115 - 119;

  • вулиця Сєченова, 1 - 7, 2 - 32;

  • вулиця Тупикова, 18 - 38;

  • вулиця Краснодон, 38 - 60, 57 - 71;

  • вулиця Ковельська, 40 - 118, 41 - 53, 59 - 109;

  • проспект Металургів, 45 - 65;

  • вулиця Анни Ахматової, 31 - 57, 37, 38 - 64;

  • вулиця Андрєєва, 1 - 79, 2 - 72, 17, 19;

  • вулиця Черкаська, 8, 39/2, 5;

  • вулиця Юдіна, 10 - 16;

  • вулиця Валявка, 1 - 5, 12 - 14;

  • вулиця Крапнівніцкого, 1 - 87, 2 - 92, 79;

  • вулиця Данила Апостола, 1 - 5, 12, 14;

  • вулиця Алмазна, 34, 58, 60;

  • вулиця Карпатська, 1 - 9, 2 - 18;

  • вулиця Юрія Кондратюка, 85, 108;

  • вулиця Водостічна, 1 - 27, 12, 18 - 34;

  • вулиця Макіївська, 13 - 33, 24 - 40;

  • вулиця Можайського, 88;

  • провулок Лікарняний, 1 - 45, 2 - 46.

Соборний район:

  • вулиця Високовольтна, 9, 47 - 79;

  • вулиця Аеродромна, 53 - 83, 46 - 72;

  • вулиця Городна, 51 - 93, 68 - 84;

  • вулиця Соколина, 9, 19, 20, 21;

  • вулиця тунельних, 60 - 110, 71 - 113;

  • вулиця Лесогорськ, 1 - 9, 6 - 22;

  • вулиця Муромская, 58 - 72, 61 - 81, 40а;

  • тупик Гаражний, 1 - 5, 2 - 10;

  • тупик Лесогорськ, 55 - 77, 66 - 78, 63а-63д, 63з, 63П;

  • тупик Пермський, 55 - 77, 66 - 78;

  • вулиця Морська, 14, 14а;

  • проспект Гагаріна, 97, 99 (блоки 1-12), 99;

  • вулиця Матроса Кошки, 4/1, 18, 26, 27.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпропетровській області поліція розшукує двох невідомих жінок, які під приводом зняття порчі відібрали гроші у 81-річної пенсіонерки.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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