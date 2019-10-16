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16 жовтня • оновлено в 12:42
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У Дніпрі масово відключать світло: адреси

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У шести районах Дніпра 17 жовтня заплановане відключення світла.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

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Відключення світла в Дніпрі 17 жовтня

Відключення світла в Дніпрі 17 жовтня

1tulatv.ru

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Інгульська, 58 - 170, 58 - 170;

  • вул. Очікувань, 21 - 111, 22 - 136;

  • вул. Руставелі, 53 - 87, 54 - 104;

  • вул. Онежська, 174 - 244, 209 - 299;

  • пр-т Слобожанський, 129, 135, 137, 139, 141;

  • вул. Холодильна, 2, 6.

Індустріальний район:

  • пр-т Слобожанський, 97, 99, 103;

  • вул. Ковалевської, 4.

Самарський район:

  • вул. Маланюка, 3 - 9, 9а, 14 - 24;

  • вул. Електрична, 1, 5, 9 - 15;

  • вул. Космонавта Волкова, 7 - 11;

  • вул. Світанкова, 2 - 8, 1 - 9;

  • вул. Енергетиків, 7 - 11;

  • вул. Вознюка, 1 - 7а, 5б;

  • вул. Богородицька;

  • вул. В'єтнамська;

  • вул. Марійська;

  • пер Марійський;

  • вул. Олешківська;

  • вул. сонячна;

  • вул. естафетна;

  • вул. Кантемировська, 3 - 5.

Шевченківський район:

  • вул. Харківська, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

  • вул. Магдебурзького права, 2, 4, 3а;

  • вул. Ширшова, 10, 12;

  • пр-т Яворницького, 46;

  • вул. Князя Володимира Великого, 3, 5, 8;

  • вул. Володимира Мономаха, 5, 8.

Чечелівський район:

  • вул. Кронштадська, 3 - 5, 2 - 8;

  • вул. Філософська, 5 - 11, 4 - 12;

  • вул. Олексієнко, 2 - 8, 1 - 5.

Новокодакський район

  • вул. Батальйонна, 29 - 59, 26 - 36;

  • вул. Болятко, 1 - 23, 2 - 46;

  • пер. Батальйонний, 1 - 23, 41, 31, 33, 29, 22;

  • вул. Широка Степ, 3 - 27, 2 - 45;

  • вул. Полунична, 2;

  • пр-т Металургів, 12 - 38;

  • вул. Докучаєва, 18 - 22, 26, 19 - 27;

  • вул. Флангова, 9 - 27, 18 - 28.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському за 9-річним Пашею, якого госпіталізували в лікарню з інфекційним захворюванням, вже понад десять днів доглядають співробітники і пацієнти медзакладу, оскільки його батьки за цей час жодного разу не відвідали хвору дитину.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

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Україна Дніпро
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