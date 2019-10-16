У Дніпрі масово відключать світло: адреси

У шести районах Дніпра 17 жовтня заплановане відключення світла.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світло відключать за такими адресами:
Відключення світла в Дніпрі 17 жовтня
1tulatv.ru
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Інгульська, 58 - 170, 58 - 170;
вул. Очікувань, 21 - 111, 22 - 136;
вул. Руставелі, 53 - 87, 54 - 104;
вул. Онежська, 174 - 244, 209 - 299;
пр-т Слобожанський, 129, 135, 137, 139, 141;
вул. Холодильна, 2, 6.
Індустріальний район:
пр-т Слобожанський, 97, 99, 103;
вул. Ковалевської, 4.
Самарський район:
вул. Маланюка, 3 - 9, 9а, 14 - 24;
вул. Електрична, 1, 5, 9 - 15;
вул. Космонавта Волкова, 7 - 11;
вул. Світанкова, 2 - 8, 1 - 9;
вул. Енергетиків, 7 - 11;
вул. Вознюка, 1 - 7а, 5б;
вул. Богородицька;
вул. В'єтнамська;
вул. Марійська;
пер Марійський;
вул. Олешківська;
вул. сонячна;
вул. естафетна;
вул. Кантемировська, 3 - 5.
Шевченківський район:
вул. Харківська, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;
вул. Магдебурзького права, 2, 4, 3а;
вул. Ширшова, 10, 12;
пр-т Яворницького, 46;
вул. Князя Володимира Великого, 3, 5, 8;
вул. Володимира Мономаха, 5, 8.
Чечелівський район:
вул. Кронштадська, 3 - 5, 2 - 8;
вул. Філософська, 5 - 11, 4 - 12;
вул. Олексієнко, 2 - 8, 1 - 5.
Новокодакський район
вул. Батальйонна, 29 - 59, 26 - 36;
вул. Болятко, 1 - 23, 2 - 46;
пер. Батальйонний, 1 - 23, 41, 31, 33, 29, 22;
вул. Широка Степ, 3 - 27, 2 - 45;
вул. Полунична, 2;
пр-т Металургів, 12 - 38;
вул. Докучаєва, 18 - 22, 26, 19 - 27;
вул. Флангова, 9 - 27, 18 - 28.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському за 9-річним Пашею, якого госпіталізували в лікарню з інфекційним захворюванням, вже понад десять днів доглядають співробітники і пацієнти медзакладу, оскільки його батьки за цей час жодного разу не відвідали хвору дитину.
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