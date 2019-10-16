У Дніпрі масово відключать світло: адреси

У шести районах Дніпра 17 жовтня заплановане відключення світла.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Світло відключать за такими адресами:

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Відключення світла в Дніпрі 17 жовтня 1tulatv.ru

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Інгульська, 58 - 170, 58 - 170;

вул. Очікувань, 21 - 111, 22 - 136;

вул. Руставелі, 53 - 87, 54 - 104;

вул. Онежська, 174 - 244, 209 - 299;

пр-т Слобожанський, 129, 135, 137, 139, 141;

вул. Холодильна, 2, 6.

Індустріальний район:

пр-т Слобожанський, 97, 99, 103;

вул. Ковалевської, 4.

Самарський район:

вул. Маланюка, 3 - 9, 9а, 14 - 24;

вул. Електрична, 1, 5, 9 - 15;

вул. Космонавта Волкова, 7 - 11;

вул. Світанкова, 2 - 8, 1 - 9;

вул. Енергетиків, 7 - 11;

вул. Вознюка, 1 - 7а, 5б;

вул. Богородицька;

вул. В'єтнамська;

вул. Марійська;

пер Марійський;

вул. Олешківська;

вул. сонячна;

вул. естафетна;

вул. Кантемировська, 3 - 5.

Шевченківський район:

вул. Харківська, 3, 4, 4а, 4б, 5, 10, 12;

вул. Магдебурзького права, 2, 4, 3а;

вул. Ширшова, 10, 12;

пр-т Яворницького, 46;

вул. Князя Володимира Великого, 3, 5, 8;

вул. Володимира Мономаха, 5, 8.

Чечелівський район:

вул. Кронштадська, 3 - 5, 2 - 8;

вул. Філософська, 5 - 11, 4 - 12;

вул. Олексієнко, 2 - 8, 1 - 5.

Новокодакський район

вул. Батальйонна, 29 - 59, 26 - 36;

вул. Болятко, 1 - 23, 2 - 46;

пер. Батальйонний, 1 - 23, 41, 31, 33, 29, 22;

вул. Широка Степ, 3 - 27, 2 - 45;

вул. Полунична, 2;

пр-т Металургів, 12 - 38;

вул. Докучаєва, 18 - 22, 26, 19 - 27;

вул. Флангова, 9 - 27, 18 - 28.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському за 9-річним Пашею, якого госпіталізували в лікарню з інфекційним захворюванням, вже понад десять днів доглядають співробітники і пацієнти медзакладу, оскільки його батьки за цей час жодного разу не відвідали хвору дитину.

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