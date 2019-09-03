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3 вересня • оновлено в 19:20
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У Дніпрі масово перевіряють готелі і санаторії: що сталося

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У Дніпрі почалися масові перевірки готелів і санаторіїв.

Так, в області був затверджений наказ і графік проведення перевірок. Сюди увійшли 209 об'єктів, серед них 74 об'єкти - в Дніпрі. Про це повідомив начальник ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області Андрій Кульбач на сторінці в Facebook.

Як стало відомо, з 28 серпня перевірки почалися в області, а в Дніпрі вони стартували 2 вересня.

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Перевірка готелів

Перевірка готелів

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За словами начальника ДСНС, перевірка даних об'єктів повинна завершитися до 16 грудня.

"На перевірку одного об'єкта передбачено 2 дні. Під час перевірок увагу акцентуємо на стан електрогосподарства, поведінку з відкритим вогнем, стан електроприладів і ситуацію з курінням в приміщеннях. Також звертаємо увагу на безпечну евакуацію людей з даних об'єктів (наявність шляхів евакуації). І третій напрямок - це ускладнення гасіння пожежі. Наявність на об'єктах первинних засобів пожежогасіння, пожежних кранів і найближчих джерел водопостачання, які знаходяться поруч з будівлями та об'єктами, які надають готельні послуги ", – розповів Кульбач.

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Він додав, що додатково на кожному об'єкті проводяться протипожежні інструктажі з техніки безпеки організації евакуації людей у разі надзвичайної ситуації.

"Матеріали перевірок будуть оприлюднені на офіційному сайті. В середньому на усунення порушень передбачається місяць", – додав начальник ДСНС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіяни поскаржилися на готель Ротару в Криму.

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Місце
Україна Дніпро
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