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У Дніпрі масове відключення води на цілий день: список адрес

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У Дніпрі 25 липня відключать воду на деяких вулицях.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на розподільчій водопровідній мережі. Водопостачання не буде з 11:00 до 19:00, повідомляє КП "Дніпроводоканал".

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Відключення води

Відключення води

Адреси, за якими не буде води:

  • пр. Богдана Хмельницького, будинки від №11 до №27;

  • пр. Богдана Хмельницького, 17 (станція переливання крові)

  • пр. Богдана Хмельницького, 19 (Дніпровський центр медико-санітарної допомоги №2, Міська клінічна лікарня №16);

  • пр. Богдана Хмельницького, 21 (Експериментальне протезно-ортопедичне підприємство);

  • пр. Богдана Хмельницького, 23 (Дніпровський базовий медичний коледж)

  • пр. Богдана Хмельницького, 25 (Головне управління ДФС в Дніпропетровській області);

  • пр. Богдана Хмельницького, 27П (Парк культури і відпочинку);

  • пр. Богдана Хмельницького, 29А (Дніпропетровське вище училище фізичної культури);

  • вул. Січових Стрільців, будинки від №95 до №147;

  • вул. Олександра Кониського, будинки від №82 до №154, з №107 по №191;

  • вул. Куп'янська, будинки від №5 до №47, з №4 по №52.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
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