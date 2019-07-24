У Дніпрі масове відключення води на цілий день: список адрес

У Дніпрі 25 липня відключать воду на деяких вулицях.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на розподільчій водопровідній мережі. Водопостачання не буде з 11:00 до 19:00, повідомляє КП "Дніпроводоканал".

Новини Тимошенко за годину переконала глядачів змінити ставлення до зниження тарифів

Відключення води

Адреси, за якими не буде води:

пр. Богдана Хмельницького, будинки від №11 до №27;

пр. Богдана Хмельницького, 17 (станція переливання крові)

пр. Богдана Хмельницького, 19 (Дніпровський центр медико-санітарної допомоги №2, Міська клінічна лікарня №16);

пр. Богдана Хмельницького, 21 (Експериментальне протезно-ортопедичне підприємство);

пр. Богдана Хмельницького, 23 (Дніпровський базовий медичний коледж)

пр. Богдана Хмельницького, 25 (Головне управління ДФС в Дніпропетровській області);

пр. Богдана Хмельницького, 27П (Парк культури і відпочинку);

пр. Богдана Хмельницького, 29А (Дніпропетровське вище училище фізичної культури);

вул. Січових Стрільців, будинки від №95 до №147;

вул. Олександра Кониського, будинки від №82 до №154, з №107 по №191;

вул. Куп'янська, будинки від №5 до №47, з №4 по №52.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!