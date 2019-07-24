У Дніпрі масове відключення води на цілий день: список адрес

У Дніпрі 25 липня відключать воду на деяких вулицях.
Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на розподільчій водопровідній мережі. Водопостачання не буде з 11:00 до 19:00, повідомляє КП "Дніпроводоканал".
Відключення води
Адреси, за якими не буде води:
пр. Богдана Хмельницького, будинки від №11 до №27;
пр. Богдана Хмельницького, 17 (станція переливання крові)
пр. Богдана Хмельницького, 19 (Дніпровський центр медико-санітарної допомоги №2, Міська клінічна лікарня №16);
пр. Богдана Хмельницького, 21 (Експериментальне протезно-ортопедичне підприємство);
пр. Богдана Хмельницького, 23 (Дніпровський базовий медичний коледж)
пр. Богдана Хмельницького, 25 (Головне управління ДФС в Дніпропетровській області);
пр. Богдана Хмельницького, 27П (Парк культури і відпочинку);
пр. Богдана Хмельницького, 29А (Дніпропетровське вище училище фізичної культури);
вул. Січових Стрільців, будинки від №95 до №147;
вул. Олександра Кониського, будинки від №82 до №154, з №107 по №191;
вул. Куп'янська, будинки від №5 до №47, з №4 по №52.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси.
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