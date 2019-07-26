У Дніпрі масове відключення газу: список вулиць

У Дніпрі 29 липня деякі вулиці залишаться без газу.
Це пов'язано з виконанням ремонтних робіт на системі газопостачання Самарського району, повідомляє АТ "Дніпрогаз".
В ході робіт буде виконано комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів і внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.
Відключення газу
Пушкинская
Список адрес, де відключать газ:
вул. Самарська, 6;
вул. Юр'ївська, 20/1, 20/2, 21, 25, 26;
пер. Срібний, 12;
вул. Тбіліська, 12;
вул. Тимчасова, 21;
вул. Андрюшинська, 14/1, 14/2;
вул. Ванцетті, 4, 4/2, 5, 5/1;
вул. Кожум'яки, 57;
вул. Канівська, 17;
вул. Новоселівська, 26, 28, 30, 32/1, 32/2;
вул. Доватора, 1, 3, 3/1, 7;
просп. Слобожанський, 26;
вул. Столєтова, 1, 7, 9.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі відключать світло в трьох районах: назвали дату і адреси.
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