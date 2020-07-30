У Дніпрі маршрутник влаштував скандал пенсіонерці за пільговий проїзд. Відео

У середу, 29 липня, близько 16:00 в Дніпрі в маршрутному таксі № 55 стався конфлікт між водієм і літньою пасажиркою.

Маршрутник відмовився безкоштовно везти жінку пенсійного віку. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".

Водій виганяв літню дніпрянку з салону і відмовлявся продовжувати рух по маршруту, поки вона не вийде. При цьому поводився чоловік досить грубо. Щоб маршрутка змогла поїхати далі, жінці довелося заплатити за проїзд. Гроші у неї маршрутник взяв неохоче і після цього все ж продовжив роботу.

Як повідомили в департаменті транспорту міськради Дніпра, даний інцидент розглянули вищі уповноважені органи. За свою поведінку маршрутник отримав покарання у вигляді штрафу.

У Дніпрі маршрутник влаштував скандал пенсіонерці за пільговий проїзд Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі маршрутник попросив україномовного пасажира говорити "нормальною мовою".