У Дніпрі маршрутник висадив пасажирів через конфлікт із пільговицею. Відео

У вівторок, 1 вересня, в Дніпрі водій маршрутного таксі № 88 влаштував скандал із пасажиркою-пільговицею.

Чоловік наполягав, щоб дніпрянка з інвалідністю другої групи, яка надала посвідчення, вийшла з салону. Про це повідомили в Facebook-групі "Новокодацький район (Ленінський) м. Дніпро".

Водій виганяв пасажирку через те, що вона не запитала, чи можна їй увійти до маршрутки. Він стверджував, що в автобусі вже є два пільговики й більше везти він не буде. Водночас, за словами очевидців, у салоні в цей момент була лише одна людина з посвідченням.

Маршрутник зупинив транспортний засіб і відмовлявся їхати далі. Жінка зі свого боку викликала на місце події правоохоронців, на що водій відповів, що поліція йому не указ.

15 пасажирам, які поспішали й захотіли вийти, водій маршрутки повернув гроші за проїзд. Так, чоловік залишився без 120 гривень через те, що пільговиця відмовилася заплатити йому вісім.

"Постоявши ще хвилин 10, він поїхав, вона (пільговиця) його питає – куди поїхав, зараз приїде поліція. Через кілька зупинок зайшла жінка, показала на камеру посвідчення і почалася та сама історія, тільки без зупинки автобуса, хоча навіть за правилами водія пільговик був один", – написав свідок інциденту.

Цей інцидент OBOZREVATEL прокоментував завідувач сектора контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков:

"Ситуація частково підтвердилася. Водій усунутий. Очікує покарання. Його буде залучено до суспільно важливих робіт", – повідомив Васючков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром мотоцикліст влетів в авто, втікаючи від поліції – є загиблий. Пасажира двоколісного госпіталізували в стані травматичного шоку.