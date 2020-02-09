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9 лютого • оновлено в 19:01
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У Дніпрі маршрутник відмовився везти ветерана АТО: розгорівся скандал

5.5т
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У Дніпрі трапився скандал в одній з маршруток, водій якої негативно відреагував на надання посвідчення учасника бойових дій.

На захист ветерана АТО заступилася дівчина, у якої батько загинув на Донбасі. Про це повідомили Telegram- каналі Х ** вий Дніпро (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Інцидент стався в маршрутці №136. Як повідомляють очевидці, ситуація практично дійшла до бійки. Все почалося з того, що водій різко відреагував на надане пасажиром посвідчення УБД.

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Як з'ясувалося, пасажир був не тільки учасником війни на сході України, а й мав інвалідність. Чоловік не мав однієї ноги.

За ветерана АТО заступилася одна з пасажирок маршрутки. "У мене батько там своє життя залишив. Ти знаєш, скільки у мене там друзів загинуло?", - кричала дівчина водієві.

Така реакція дівчини ще більше розлютила водія. Крім цього, інший пасажир маршрутки, також намагався штовхнути дівчину.

У Дніпрі маршрутник відмовився везти ветерана АТО

У Дніпрі маршрутник відмовився везти ветерана АТО

Прямий

Чим закінчився інцидент на даний момент не відомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі активісти зірвали відкриття проросійського православного кінофестивалю.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
теперь бaндep-oвцы побегут ябедничать в гeстапо.
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6
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Пети Moщи
Пети Moщи
Выбить зубы и рот ей порвать до ушей, и пусть потом всем рассказывает, это мне за папу kapaтеля
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Виня Ксения
Виня Ксения
Тот момент, когда у девушки круче яйца, чем у недомужиков в маршрутке. Бесят мужики, которые свою грязную пасть на девушек открывают. Иди против такого же быдла, как сам, выступи. Рога быстро пообламают и зубы выбьют.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кристина Стефанова, не травмируйте тонкую свидомую психику такими вопросами. В таких ситуациях они переходят на неконтролируемый матерный русский.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Виня Ксения, хрюшечка свидомая, а такая версия, что пересичных за...бали ветераны-каратели и активистки "дочери офицеров" типа тебя, не рассматривается? Не записывайте в у к р ы всё население Цэевропы. Глядишь, меньше сюрпризов, вроде Крыма и Донбасса, будет!!! Кстати, Виня- это имя или фамилия?
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5
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