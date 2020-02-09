У Дніпрі маршрутник відмовився везти ветерана АТО: розгорівся скандал

У Дніпрі трапився скандал в одній з маршруток, водій якої негативно відреагував на надання посвідчення учасника бойових дій.

На захист ветерана АТО заступилася дівчина, у якої батько загинув на Донбасі. Про це повідомили Telegram- каналі Х ** вий Дніпро (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Інцидент стався в маршрутці №136. Як повідомляють очевидці, ситуація практично дійшла до бійки. Все почалося з того, що водій різко відреагував на надане пасажиром посвідчення УБД.

Як з'ясувалося, пасажир був не тільки учасником війни на сході України, а й мав інвалідність. Чоловік не мав однієї ноги.

За ветерана АТО заступилася одна з пасажирок маршрутки. "У мене батько там своє життя залишив. Ти знаєш, скільки у мене там друзів загинуло?", - кричала дівчина водієві.

Така реакція дівчини ще більше розлютила водія. Крім цього, інший пасажир маршрутки, також намагався штовхнути дівчину.

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Чим закінчився інцидент на даний момент не відомо.

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