У Дніпрі маршрутник "прокатав" затиснутого дверима пасажира з інвалідністю. Фото

Аліна Рашевська Життя міста 11:53, 5.08.2020 Оновлено: 13:26, 5.08.2020

У Дніпрі водій маршртуки відмовився впускати до салону чоловіка з інвалідністю.

Містянин хотів скористатися пільговим проїздом. Як тільки він ступив на першу сходинку, маршрутник продовжив рух, зачинивши двері і затиснувши пасажира, повідомили в Facebook-групі "12 Квартал Дніпра".

В результаті чоловікові придавило ногу і руку, якою він тримався за тростину. У такому положенні водій протягнув його кілька метрів, поки в ситуацію не втрутилися інші пасажири. Коли містянину все ж вдалося пройти до салону, маршрутник заявив, що не має наміру "обслуговувати каліку".

У Дніпрі маршрутник "прокатав" затиснутого дверима пасажира з інвалідністю
Facebook/"12 Квартал Дніпра"
У Дніпрі маршрутник "прокатав" затиснутого дверима пасажира з інвалідністю
Facebook / "12 Квартал Дніпра"

Як прокоментували у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради Дніпра, з водія взяли письмове пояснення. Також з маршрутником був проведений додатковий інструктаж щодо перевезення пільгових категорій населення і культури обслуговування громадян.

У Дніпрі маршрутник "прокатав" затиснутого дверима пасажира з інвалідністю
Facebook/"12 Квартал Дніпра"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині водієві автобуса стало погано під час рейсу.

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Дніпро Життя міста

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