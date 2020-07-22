У Дніпрі маршрутник попросив українськомовного пасажира говорити 'нормальною мовою'

У Дніпрі відбувся черговий конфлікт між водієм маршрутного таксі і пасажиром.

Інцидент трапився в суботу, 18 липня, в маршрутці № 136. Про це повідомили в Telegram-каналі "Міський транспорт Дніпра".

Пасажир вирішив уточнити у водія маршрут прямування. Містянин запитав: "чи їде він до цвинтаря". У відповідь на це маршрутник почав обурюватися і попросив пасажира говорити "нормальною мовою".

"Водій – українофоб. Він нехай або головою думає, що говорить, або йде на пенсію!" – обурені тим, що трапилося, в соцмережах.

Ситуацію OBOZREVATEL роз'яснив глава профспілки автомобілістів і автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий. Він зазначив, що слово "цвинтар" не властиве нашій місцевості і навіть на офіційному рівні закріплено слово "кладовище". Воно вказано і в паспорті маршруту, і на зупинках.

"Водій, який усе своє життя розмовляв російською, вивчив офіційні назви, які вказано в документах, а що таке "цвинтар" не зрозумів", – пояснив Тонконогий.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що стало відомо нові подробиці бійки, яка відбулася в Дніпрі в маршрутному таксі № 101.