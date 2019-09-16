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16 вересня • оновлено в 14:22
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У Дніпрі маршрутчик викинув дитину з салону: соцмережі обурені

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У Дніпрі нахабний маршрутчик викинув 13-річну дівчинку з салону.

За словами мами Анни Магро, водія не влаштувала копія посвідчення її дочки. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Я в шоці! Сьогодні мою дочку 13-ти років водій викинув з маршрутки, бо його не влаштувала копія посвідчення про інвалідність дитинства! Все це сталося в маршрутці 58", – написала жінка.

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Маршрутчик викинув дитину

Маршрутчик викинув дитину

Вона зазначила, що водій вимагав тільки оригінал документа:

"Поставив вимогу оригінал, пояснивши це тим, що ксерокопія - це просто папірець. До сьогоднішнього дня копія завжди підходила, та й давати дитині оригінал посвідчення - недоцільно", – додала мама дівчинки.

Пасажири в салоні заступилися за дитину, але маршрутчик просто викинув дівчинку з маршрутки:

"Всі присутні в маршрутці намагалися заступитися за доньку, але водій проявив максимальну нелюдськість і висадив її на незнайомій їй вулиці в повній темряві! Донька злякалася і вся в сльозах зателефонувала мені. Пізніше виявилося, що це був останній автобус, при цьому водій знав це! І викинув дівчинку одну пізно ввечері!", – розповіла Анна Магро.

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Жінка додала, що водій поводився неадекватно:

"З водієм говорили, поводиться неадекватно! Назвати прізвище відмовився. Хочеться дати цій історії розголосу, щоб таких виродків знімали з маршруту! Дивлячись на таких стає питання не те, що про професіоналізм, а спочатку - про людяність! Її просто немає", – підкреслила мама дівчинки.

Маршрутчик викинув дитину

Маршрутчик викинув дитину

Facebook Анни Магро

Маршрутчик викинув дитину

Маршрутчик викинув дитину

Facebook Анни Магро

Маршрутчик викинув дитину

Маршрутчик викинув дитину

Facebook Анни Магро

У соцмережі люди обурилися історією і висловили свою думку:

"Урод!!! Треба було його завезти куди подалі і викинути з машини ... Козел", "Бидло", "Тварина відморожена!", "Можна було і поступитися дитині", "Бик жадібний!", "Це жах! Бідна дівчинка ", – пишуть користувачі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кам'янському водій маршрутки вигнав пасажирку з салону.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
водій маршрутки маршрутка
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