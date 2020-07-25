У Дніпрі майже три роки розшукують зниклу жінку. Фото

У Дніпрі майже три роки розшукують зниклу жінку. Колаж

У Дніпрі вже майже три роки розшукують Гурову Ірину Миколаївну.

Жінка вважається зниклою безвісти з вересня 2017 року. Про це повідомляє "Інформатор".

Перед зникненням 19 вересня 2017 року вона приходила до міської лікарні № 16, щоб провідати свого співмешканця. О 1:00 жінка вийшла з медустанови і повинна була повернутися до себе додому на житловий масив Тополя. Телефон жінки був відключений, відтоді її місцезнаходження невідоме.

У Дніпрі майже три роки розшукують зниклу жінку Інформатор

Удома в Ірини залишалися двоє маленьких дітей і лежача мати. Через місяць після зникнення дочки пенсіонерка померла. Двох хлопчиків забрали соціальні служби, на сьогоднішній день їх обох усиновили.

За словами знайомих зниклої дніпрянки, вона зловживала алкоголем. Разом з тим, жінка завжди дбала про своїх дітей. Ті, хто знав Ірину, впевнені, що вона не могла просто так зникнути і з нею щось трапилося.

Якщо Ви бачили Ірину або десь зустрічали її раніше, повідомте про це в поліцію за номером (097) 240-07-97.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі розшукують зниклого чоловіка з інвалідністю.