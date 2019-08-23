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У Дніпрі ліквідують "царські" балкони: куди скаржитися

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У Дніпрі продовжують боротися із будівництвом незаконних конструкцій.

Так, інспекція з благоустрою активно ліквідовує балкони, які прибудували до будівлі незаконно, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Ліквідація балконів

Ліквідація балконів

Facebook Руслана Мороза

"Ми почали демонтувати не тільки кіоски, гаражі, а й незаконні прибудови балконів і сходів. Вони псують архітектуру будівлі і порушують закон", – розповів Руслан Мороз, начальник інспекції з благоустрою Дніпровської міської ради.

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Начальник інспекції зазначив, що в цьому році вже ліквідували 6 незаконних прибудов.

Якщо Ви побачили подібне незаконне будівництво, то обов'язково повідомте:

"Коли Ви бачите незаконну конструкцію або початок їх будівництва, то пишіть скарги. Повідомити про порушення можна на гарячу лінію міського голови", – підкреслив Мороз.

Ліквідація балконів

Ліквідація балконів

Facebook Руслана Мороза

Ліквідація балконів

Ліквідація балконів

Facebook Руслана Мороза

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Ліквідація балконів

Ліквідація балконів

Facebook Руслана Мороза

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі поліція зупинила автомобіль з заручником в багажнику.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
будівництво
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