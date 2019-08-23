У Дніпрі ліквідують "царські" балкони: куди скаржитися

У Дніпрі продовжують боротися із будівництвом незаконних конструкцій.
Так, інспекція з благоустрою активно ліквідовує балкони, які прибудували до будівлі незаконно, повідомляє кореспондент OBOZREVATEL з місця події (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Ліквідація балконів
Facebook Руслана Мороза
"Ми почали демонтувати не тільки кіоски, гаражі, а й незаконні прибудови балконів і сходів. Вони псують архітектуру будівлі і порушують закон", – розповів Руслан Мороз, начальник інспекції з благоустрою Дніпровської міської ради.
Начальник інспекції зазначив, що в цьому році вже ліквідували 6 незаконних прибудов.
Якщо Ви побачили подібне незаконне будівництво, то обов'язково повідомте:
"Коли Ви бачите незаконну конструкцію або початок їх будівництва, то пишіть скарги. Повідомити про порушення можна на гарячу лінію міського голови", – підкреслив Мороз.
Ліквідація балконів
Facebook Руслана Мороза
Ліквідація балконів
Facebook Руслана Мороза
Ліквідація балконів
Facebook Руслана Мороза
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі поліція зупинила автомобіль з заручником в багажнику.
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