У Дніпрі лікарі врятували життя породіллі і малюкові прямо в приймальному покої

Софія Ковнір Життя міста 15:40, 7.09.2020 Оновлено: 15:44, 7.09.2020

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова лікарі прийняли пологи в екстремальних умовах.

Вагітній дівчині довелося провести екстрений кесарів розтин прямо в приймальному покої лікарні, повідомила Ірина Китова на своїй сторінці в Facebook.

Як стало відомо, породіллю доставили в лікарню з кровотечею і геморагічним шоком – вона була без свідомості.

Щоб зберегти життя породіллі та її дитини, лікарі були змушені провести екстрений кесарів розтин прямо в приймальному покої лікарні. З огляду на особливу тяжкість стану транспортування було виключено.

"Шляхом екстреного кесаревого розтину на світ з'явився хлопчик! Сьогодні без прізвищ! Але Ви всі знаєте як я Вам вдячна! ПДО, ургентні анести, ургентний оперблок, мої улюблені акушери, неонатологи і, звичайно ж, 1 реанімаціяВи круті, правда! Ви профі! Пишаюся Вами!", – написала лікар.

Тепер лікарі борються за здоров'я матусі та її малюка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпро з зони бойових дій вертольотами евакуювали двох тяжкопоранених бійців. Військовослужбовці отримали мінно-вибухові травми.

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