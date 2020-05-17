У Дніпрі лікарі врятували дівчину, яка втратила двійню через коронавірус
У Дніпрі в обласній клінічній лікарні імені Мечникова лікарі вивели з коми жительку Марганця, яка втратила двійню.
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Родичам дівчини вдалося вже з нею побачитися та поспілкуватися. Про це повідомили на сторінці "Типовий Марганець" в Facebook.
"Добрий день всім, хто переживає за Валюша. Вчора всією нашою сім'єю їздили до Валюші, вона лежить на першому поверсі, ми її бачили і спілкувалися через вікно. Як вона була рада нас побачити. Лежати в "акваріумі", коли до тебе всі приходять в "скафандрах", нелегко. За словами чергового лікаря, їй краще, вона активна, контактна, ходить, добре їсть", – розповіла родичка дівчини Лілія Плотнік.
Також родичка дівчини подякувала лікарям за порятунок дівчини і всіх, хто за неї переживав. На даний момент лікарі чекають результату останнього ПЛР-тесту, щоб перевести її в інше відділення.
Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині жінка з коронавірусом втратила двійню на пізньому терміні. Вона поступила в лікарню зі скаргою на погіршення самопочуття. УЗД показало внутрішньоутробну загибель плодів.