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10 квітня • оновлено в 18:11
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У Дніпрі лікарі дивом рятували важку пацієнтку з коронавірусом

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У ніч на 10 квітня в обласній лікарні імені Мечникова в Дніпрі лікарі боролися за життя важкої пацієнтки з коронавірусною інфекцією.

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Жінка була доставлена з Першотравенська Дніпропетровської області на дев'ятий день хвороби з тяжкою дихальною недостатністю. Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

У Дніпрі лікарі дивом рятували важку пацієнтку з коронавірусом

У Дніпрі лікарі дивом рятували важку пацієнтку з коронавірусом

medportal.ru

"Діагноз коронавірусної інфекції підтверджено методом ПЛР в той же день. Всю ніч в реанімації рятували життя", – написав Риженко.

Крім того, в реанімації Мечникова знаходиться ще одна жінка з важкою вірусною пневмонією. 8 квітня пацієнтка народила здорову дитину. За словами лікаря, походження її хвороби уточнюється.

Як писав OBOZREVATEL раніше, мешканка міста Першотравенськ з підозрою на коронавірус більше тижня не могла домогтися перевірки на наявність інфекції. Тест на COVID-19 жінці провели тільки після гучного скандалу з послідовниками церкви "Нове покоління".

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Риженко
Місце
Україна Дніпро
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