У Дніпрі на вулиці Гладкова тоннами вивозять сміття з квартири.
З багатоповерхівки вже вивезли кілька тонн сміття, повідомив Андрій Кожухар на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
За словами очевидця, планується ще застосувати чотири КамАЗи для вивезення непридатних речей.
Сміття в квартирі
Facebook Андрія Кожухаря
У соцмережі люди бурхливо відреагували на таку кількість сміття:
"Бідні сусіди, мені їх щиро шкода", "Бідні хлопці ті, хто прибирав", "Це жахливо. Це психічно хворі люди з синдромом "плюшкіна", вони нешкідливі. Але страждають сусіди", "Бідні сусіди, напевно не один рік терпіли-боролися", "Хворі люди. Можна тільки уявити, як воно сусідам живеться з такими", – пишуть користувачі.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Сміття в квартирі
Facebook Андрія Кожухаря
Сміття в квартирі
Facebook Андрія Кожухаря
Сміття в квартирі
Facebook Андрія Кожухаря
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі за дві доби комунальники прибрали з вулиць 340 тонн сміття.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!