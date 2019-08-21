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У Дніпрі квартиру перетворили на смітник: відходи вивозять тоннами. Фото

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У Дніпрі на вулиці Гладкова тоннами вивозять сміття з квартири.

З багатоповерхівки вже вивезли кілька тонн сміття, повідомив Андрій Кожухар на сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

За словами очевидця, планується ще застосувати чотири КамАЗи для вивезення непридатних речей.

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Сміття в квартирі

Сміття в квартирі

Facebook Андрія Кожухаря

У соцмережі люди бурхливо відреагували на таку кількість сміття:

"Бідні сусіди, мені їх щиро шкода", "Бідні хлопці ті, хто прибирав", "Це жахливо. Це психічно хворі люди з синдромом "плюшкіна", вони нешкідливі. Але страждають сусіди", "Бідні сусіди, напевно не один рік терпіли-боролися", "Хворі люди. Можна тільки уявити, як воно сусідам живеться з такими", – пишуть користувачі.

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Сміття в квартирі

Сміття в квартирі

Facebook Андрія Кожухаря

Сміття в квартирі

Сміття в квартирі

Facebook Андрія Кожухаря

Сміття в квартирі

Сміття в квартирі

Facebook Андрія Кожухаря

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі за дві доби комунальники прибрали з вулиць 340 тонн сміття.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
квартира
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