У Дніпрі коронавірус підозрюють ще у 12 чоловік: свіжа статистика

Станом на ранок 5 квітня коронавірус в Дніпрі підозрюють ще у 12 чоловік.

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На даний момент в місті офіційно зафіксовано вісім випадків зараження, повідомили OBOZREVATEL в Департаменті охорони здоров'я міської ради Дніпра. Три людини вже видужали. У 59 осіб аналіз на COVID-19 дав негативний результат.

За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 10:00 5 квітня в Дніпропетровській області зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусів.

Всього в Україні зафіксовано 1251 лабораторно підтверджених випадків зараження, з низ 32 випадки - летальні. Ще 25 осіб одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Коронавірус підозрюють ще у 12 осіб pravda.com.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі в розпал епідемії коронавірусу вишикувалася кілометрова черга. Людей зібрали для видачі спеціальних перепусток для громадського транспорту.

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