У Дніпрі копа впіймали на перепродажі талонів на паливо

У Дніпрі колишній інспектор чергової частини одного з місцевих відділень поліції перепродував городянам службові талони на паливо.

Талони, які розповсюджував коп, призначалися для автомобілів чергової частини. Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Коп продав талони на 120 літрів пального. Державне бюро розслідувань

Тариф на бензин і дизельне паливо становив 20 гривень за один літр, що значно нижче цін на АЗС. Щоб приховати шахрайство, експравоохоронець накручував одометри службових авто. Також він просив своїх "клієнтів" повертати чеки після заправки.

Поліцейський встиг продати жителям Дніпра талони на 120 літрів палива. За розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем йому загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років. Обвинувальний акт проти колишнього копа вже направлено до суду.

Поліцейському загрожує тюремний термін. Державне бюро розслідувань

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі судитимуть поліцейського за хабар у чверть мільйона гривень. Йому загрожує серйозний тюремний термін.