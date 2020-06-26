У Дніпрі копа впіймали на обкраданні поліції

Інспектор чергової частини одного з відділень Дніпровського відділу поліції привласнив і продавав державні паливні картки.

Талони були видані керівництвом і призначалися для службового авто, повідомили в пресслужбі Прокуратури Дніпропетровської області.

У квітні 2020 поліцейський отримав від начальника сектора логістики та матеріально-технічного забезпечення Дніпровського відділу поліції 30 паливних карток для заправки службової автівки на автозаправних станціях. Але використовував їх для власних цілей.

Талони були розраховані на 500 літрів держпалива. Поліцейський, зловживаючи службовим становищем, частину цих карток продав.

Спритному інспектору вже повідомили про підозру і відкрили кримінальне провадження за розтрату державного майна. Перевіряється також його причетність до скоєння інших злочинів.

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