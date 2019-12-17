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17 грудня • оновлено в 15:52
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Аліна Рашевська

У Дніпрі конфлікт на дорозі переріс в бійку: все потрапило на відео

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У Дніпрі 17 грудня на вулиці Байкальській помітили двох чоловіків, які влаштували кулачні розбірки прямо посеред дороги.

Водій Таврії підрізав хлопця на велосипеді, в результаті чого останній жорстоко помстився автомобілісту. Відео бійки, зняте очевидцями, опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Скріншот

Скріншот

Telegram-канал "Х***вий Дніпро"

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Як стало відомо, водієм легковика є літній чоловік. Через досить жвавий трафік йому не вдалося об'їхати велосипедиста, який рухався по його смузі. Хлопець кинув підбитий транспортний засіб на проїжджій частині, а сам почав бити водія кулаками. Отримавши кілька ударів по тілу і голові, шоферу все ж вдалося вирватися з рук нападника і втекти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі помітили літню місцеву мешканку, яка на четвереньках повзла через дорогу до найближчого продуктового магазину. По калюжах і бруду жінка карабкалась, щоб хоч якось себе прогодувати.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
конфлікт бійка
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