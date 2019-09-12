У Дніпрі комунальники зняли прапори з могил загиблих бійців АТО

На Краснопільському кладовищі в Дніпрі комунальники зняли синьо-жовті прапори, які активісти встановили біля могил загиблих бійців.

Інформацію про це підтвердила директор департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлія Дмитрова, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, група людей без узгодження з мерією і адміністрацією кладовища встановили десятки металевих флагштоків з прапорами. Крім того, на адресу міської ради почали надходити скарги.

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"У нас є робоча група, ми розробили стратегію впорядкування кладовища. Домовилися протягом півроку встановити однотипні пам'ятники на могилах бійців, імена яких були встановлені. Наступний момент - замінити хрести на могилах невстановлених бійців. Ми домовилися: встановити єдиний великий флагшток біля пам'ятної стели з державним прапором України, щоб на свята його піднімати, а під час траурних заходів - приспускати. За цими всіма могилами стежить КП "Ритуальні послуги", адміністрація Краснопільського кладовища, яка відповідає за порядок. І приходити і щось там самовільно робити у чужих могил не можна. Принаймні треба було запитати ", - сказала Юлія Дмитрова.

Як повідомила Дмитрова, прапори і флагштоки акуратно зняли і передали адміністрації кладовища.

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Представниця ініціативної групи, яка встановлювала прапори, волонтерка батальйону "Донбас" Аліна Смирнова розповіла, що в серпні за свій рахунок вони встановили на кладовищі вісім прапорів батальйону і 21 прапор України.

За її словами, зняття прапорів викликало обурення сімей загиблих та ініціаторів проекту.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб принаймні прапори батальйону "Донбас" були повернуті на місце, на кожну могилу. На цьому кладовищі в загальному поховано 11 бійців "Донбасу", родичі на цьому наполягають. Думаю, всі розуміють, що означає прапор батальйону для бійців. Якщо вони не повернуть прапори на місце, ми їх встановимо самі. А ще - документи про це ляжуть на стіл президенту ", - пообіцяла Смирнова.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на вулицях Станиці Луганській на Донбасі в новь розвісили національні прапори України. Відповідними фото в особистому Telegram-каналі поділився офіцер Збройних сил Анатолій Штефан.

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