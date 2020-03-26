У Дніпрі комунальники в захисних костюмах зайнялися дезінфекцією під'їздів. Фото

У Дніпрі в рамках боротьби з епідемією коронавірусу почали санітарну обробку під'їздів житлових будинків.

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Дезінфекцію проводять співробітники комунальних служб, яких міський голова Борис Філатов забезпечив необхідним обладнанням та захисними костюмами. За три дні знезаразили чотири тисячі під'їздів, повідомив на своїй Facebook-сторінці бізнесмен Володимир Дубинський.

Нагадаємо, що за рахунок 98 млн., які виділила міськрада Дніпра на боротьбу з коронавірусом, закупили спеціальні таблетки з хлором для обробки під'їздів. Вони розчиняються в рідині, після чого їх розпилюють на поверхні. У вівторок, 24 березня, в міськраді отримали 210 розбризкувачів загальною вартістю понад 600 тисяч гривень, ними будуть обробляти місця загального користування.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що прибулі з Польщі 12 жителів Дніпропетровщини втекли від карантинного контролю. Таким чином, потенційні переносники коронавірусу залишаються необстеженими.

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