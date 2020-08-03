У Дніпрі кількість заражених коронавірусом продовжує зростати

Станом на ранок понеділка, 3 серпня, в Дніпрі зафіксували дев'ять нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

З початку епідемії позитивний результат тесту отримали 720 жителів міста. На даний момент з недугою борються 146 чоловік, повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

У важкому стані перебувають чотири пацієнта. 10 дніпрян очікують результатів дослідження в 21 лікарні.

З початку епідемії в Дніпрі зафіксовано 14 летальних випадків.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що вчені заявили, що гідроксихлорохин не здатний вилікувати коронавірус (COVID-19). Препарат показав свою неефективність в боротьбі з хворобою.