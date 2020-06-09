У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого торкнеться

У середу, 10 червня, на кількох вулицях Дніпра не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води Наш Киев

Води не буде з 10:00 до 16:00 за наступними адресами:

вул. Князя Володимира Великого, 20, 22, 24;

вул. Січеславська Набережна, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13,13, 14, 15, 16, 16Б, 17 ("Український інститут по проектуванню металургійних заводів").

На період виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Міністерство розвитку громад і територій оприлюднило проекти майбутніх районів України. У Дніпропетровській області з 22-х наявних пропонують залишити лише шість: Нікопольський, Дніпровський, Криворізький, Кам'янський, Павлоградський та Новомосковський.

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