У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого торкнеться

У середу, 8 квітня, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 20:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде за наступними адресами:вул. Арзамасаьк, 26;вул. Велика Діївська, 46 (під'їзди 9-12)вул. Метробудівська, 13, 17.

Відключення води 048.ua

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