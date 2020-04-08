Головна Новини
8 квітня • оновлено в 21:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Максим П'яточкін

У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого торкнеться

1.2т
Читати матеріал російською

У середу, 8 квітня, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 20:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде за наступними адресами:вул. Арзамасаьк, 26;вул. Велика Діївська, 46 (під'їзди 9-12)вул. Метробудівська, 13, 17.

Відключення води

Відключення води

048.ua

Як писав OBOZREVATEL раніше, в місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбулася різка спалах коронавірусу через збори баптистів, на які з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і країн.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Максим П'яточкін
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги