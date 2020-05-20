У Дніпрі кілька вулиць залишаться без води: кого стосується

Аліна Рашевська Життя міста 08:44, 20.05.2020

У середу, 20 травня, на кількох вулицях Дніпра з 10:00 до 18:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води в Дніпрі
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Води не буде за наступними адресами:

  • пр. Нігояна, 42б (Депо), 50, 52, 53 (Міська клінічна лікарня №2), 54, 55, 57, 61, 61а, 62, 63, 66, 67, 68, 70, 74;

  • вул. Качалова, 2, 2а;

  • вул. Маяковського, 3, 3а, 3/1, 5, 5а, 11а;

  • вул. Юнацька, 2;

  • вул. Бельгійська, 1.

На період виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вживання води в достатній кількості відіграє важливу роль у боротьбі з багатьма захворюваннями, в тому числі і з COVID-19. Вона є основним інструментом регулювання метаболічних процесів в організмі, а також доставки поживних речовин до клітин і виведення відходів процесів життєдіяльності.

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